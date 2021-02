ŽEŠĆI LOM! MILJANA GAĐALA KRISTIJANA ŠOLJOM, ON BESAN SKOČIO NA NJU: Mlitavi robijašu na baterije! Obezbeđenje ih jedva DRŽI!

Marko Đedović komentarisao je trenutni odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, posle čega je nastao pravi haos.

Naime, Kristijan je govorio o Miljani, a njene uvrede izazvale su ga da fizički nasrne na nju.

"Ona je bacila njegovo seme u kantu, vadeći se da je to zbog lekova. Ima 40 kilograma viška, tako da bi sve bilo u redu sa detetom, mada ja prvi nisam za to da ona ima decu, jer je mentalno poremećena. Ona veza traje dok ona plaća ljubav i se*s, on dobije kićanovića, sve je to boleština. Uvek sam sve najgore o njoj mislio, njen život je bezveze, sitan lopov i žena koja juri muškarce", komentarisao je Kristijan.

"Boli te što sam favorit, ceo ti je život u rijalitiju prošao! Mlitavi robijašu na baterije", vikala je Miljana.

Nakon verbalnog sukoba, Kristijan je nasrnuo na Miljanu, pa je potpuno ispolivao, a obezbeđenje je odmah uletelo i sprečilo ozbiljniji okršaj. Posle toga Miljana je gađala Kristijana šoljom, a on je poludeo od besa.

