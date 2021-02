KRALA SAM PARE DA BISMO SE ZOLA I JA KOCKALI! Miljana progovorila o svom POROKU, pa otkrila na šta će sada POTROŠITI honorare!

Miljana Kulić otvoreno je progovorila o svom poroku - kockanju. Ona je otkrila da je zajedno sa Lazarom Čolićem Zolom posećivala kazinom, ali kako ističe, sada je shvatila da joj to ništa nije dobro donelo.

"Ovde se kockamo, to nam je razonoda, ali smo se dogovorili da ćemo napolju to apsolutno da zaboravimo. Videćete da ću i sinu obezbediti stan i uložiću u posao ako ostanem ovde do kraja. I da ću sve osvariti, na pamet mi neće pasti da idem u kazino. Jer to nije za mene, videla sam šta je to, naš odnos je bio i poremećen zbog tih silnih stresova. Niko se nije obogatio od kazina, nego je to najveći porok. Uvek se vraćaš po još novca. I tu nema kraja. I ako dobiješ te noći, sutra izgubiš duplo više!", pričala je Miljana i dodala:

"Moja mama ne vidi da smo se mi uozbiljili. Mislim da dok ne dokažemo na delu, da naše majke neće da nas shvate ozbiljno. Nama niko ništa više ne veruje, izigrali smo njihovo poverenje".

Ona se dotakla i teme kada ih je njena majka Marija nazvala kockarima i lopovima.

"Marija je to rekla jer smo to radili i on i ja. Ja jesam krala novac, ali iz svoj iz kuće, kako bismo se kockali. Ali smo shvatili da smo samo unesrećili svoje porodice", kaže Miljana.

