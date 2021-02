MILJANA BEZ DLAKE NA JEZIKU O MISICI Kulićka nikad žustrije udarila na Jovanu, a onda potkačila i Karića: Nije mogla da se SUZDRŽI

Zadrugari ove nedelje biraju između Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića, koji su bili potrčci Rialde Karahasanović, Miljana Kulić je ustala pa ih je prokomentarisala.

- Danas sam se začudila kada sam čula neke reči od Stefana, ali mu nisam zamerila! Ja nisam naskakivala na neke muškarce, mogu da pričaju svašta i da sam psihopata, narkomanka i svašta ali to me ne zanima, oni su nebitnjakovići koji mi nisu do kolena. Što se tiče Stefana, imali smo dobar odnos, bez obzira šta je njegov otac stavljao na stori i izgladili smo odnose i ja nisam zlopamtilo, ja rijaliti ne igram, ali kada bih počela mnoge bi glava bolela. Što se njega tiče, on je rekao kako ja njega ne podnosim i da ga mrzim, a kada sam bila an letovanju on je mene zvao da pričamo. Ja njega neću poslati u izolaciju jer mi je simpatičan kao zadrugar. A što se tiče Jovane, danas sam rekla sve i mislila sam da je dobar ali ovo za Luku, ne mogu da verujem. Videli smo sve klipove na krevetu i u izolaciji gde plače, a Vladimira će da dovede do ludila i on će da iznese pisma, pa ćete da vidite. Ja mislim da se njoj Tomović dopao, ali nije htela da ostavi Luku jer smo joj rekli da se Tomović igra sa devojkama. Ona je pratila njegov rad, tako da ja mislim da je ona folirant. Posle tolike ljubavi o kojoj je pričala, ona sad ovo uradi, a Sandra je ispala poštena, i rekla da ima dečka a ne kao ova, Karić uđe i nakon šest dana ona briše slova i ja lepo kažem da su te smerne i fine najgore. Ja nominujem Jovanu, a Stefanu hoću da pokažem da nisam zlopamtilo i da sam sve shvatila kao šalu i obradovala sam se tvom ulasku ovde! - rekla je Miljana.

- Ti si mene zvala, šta pričaš Miksi - rekao je Karić.

- Bila je jako kratka! Što se tiče nominacija, krećem od Jovane, ona je neko sa kim sam imao neki površan odnos i nismo se komentarisali, ali sam vremenom video da može da se priča sa njom i da nema zle namere. Moram da priznam da sam rekao Tomoviću da ona nije za njega, ali ne znači da je ona loša, nego njih ne vidim u paketu. Ovo što je uradila sa Lukom, ne kažem da je ovako trebalo da se desi, ali bi bilo goire da ga je držala još pet meseci, mislim da je ovo poštenije. Što se tiče Stefana, znam ga od prošle sezone i nemam šta loše da kažem za njega. Mislim da smo lojalni, i razgovarali smo o svemu i nikada ga nisam izdao i poštujem ga. Ja nominujem Jovanu - rekao je Zola.

