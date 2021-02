KUPOVALA SAM LJUBAV, ON NIKADA DINARA NIJE IMAO Miljana kroz plač rešila da se OPROSTI od ljubavi sa Zolom: Želim da budem VOLJENA

Naredni klip koji su zadrugari pogledali, bio je vezan za dramuMiljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

- On je ušao, dopao mi se na prvi pogled, i desilo se to što se dogodilo. Bila je ta igrica sa Macom, i ono što me najviše kupilo je to da je Zola bio sa mnom iz koristi. Ja sa njim vidim veliki potencijal za sve, za vezi i sve. Žao mi je što niste pustili klip od početka. Odvratno izgledam, kao neka prostakuša, defektna osoba, u faci se deformišem. On najgore izvlači iz mene, kao neki vampir. Rasplakala sam se sada jer sam besna, a psole šutiranja onog, i tada je trebalo d ami bude jasno d amu nikada ništa nije bilo bitno. Sa mnom je bio jer je bio diskfalifikovan. On da voli sebe ne bi radio stvari koje je radio. On je propalitet, njemu se život svodi na kocku, ja sma kada smo to radili mrzela samu sebe. Mislim da je moja majka sada ponosna i da će da ga prihvati kada vidi kako se ponaša prema meni. Žao mi je što sam sada kao devojke koje sma omalovažavala. Živela sam dve godine u zabludi, svi znaju da sma ga volela, i sve što sam mogla, ja sam dala zbog tog odnosa. Pre toga smo bili savršena porodica. Samo ja znam koliko sam suza prolila, on mene nikada nije voleo, žao mi je što sam živela u zabludi - rekla je kroz plač Miljana, pa dodala:

- U tom odnosu sam bila ispravna, hoću da svi znaju d aga nisam prevarila niakda. Ne kajem se ni za šta, sve sma od sebe dala, nisam imala greške. On mene ponižava i govori da neću dobiti njegov k i ostalo. Ne zanima me više, zato tražim ostrvo - objasnila je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si moju majku nazivala ku*vom - dodao je Zola.

- Kupovala sam ljubav, on nikada dinara nije imao - dodala je Miljana.

- Ja nisam kao Maja Marinković, ja ne moram da imam se*s. Ne mogu da se poredim ni sa kim, ovo je moja treća ljubavna veza - nastavila je Kulićeva.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir