BOLJE DA SMRŠAŠ I DA SE KONSTRUKTIVNO SVAĐAŠ! Miljana još drami zbog Zole, LIJE SUZE, Kristijan joj očitao bukvicu (VIDEO)

Miljana Kulić i dalje drami i čeka kaznu za Lazara Čolića Zolu, a Kristijan Golubović ju je upitao da nije možda ona njega napala.

- A da ga nisi ti možda prva napala? - pitao je Kristijan.

- Ne, ja sam mu rekla da mi kaže da me ne voli i da mi laže dve godine, on uzeo mašinicu, ja je tresnula, ona me uhvati za ruke najjače i okreće me. Onda nogom u stomak dum, drugom nogom, koleno mi nabio dole, ovako. Odem do apartmana, vidim gaćice mokre, stavim uloške. Ja preko ovoga da pređem neću ni slučajno. Ako ne dođe pismo, videćeš. Ja sam žensko - govorila je kroz suze Miljana.

- Bolje da smršaš, da se baviš time i da se konstruktivno svađaš, nego ovo - rekao je Golubović.

kurir.rs

Kurir