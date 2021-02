POBEDIĆU SAMU SEBE! Miljana priznala da se SAŽALILA nad Zolinom pričom, on je raskrinkao: Na kvarno me je pitala za VRELU AKCIJU!

U emisiji naredno pitanje voditelj pročitao je za Miljanu Kulić, a ona je tom prilikom priznala zašto je proganjala Zolu,

- Zašto nisi sačekala 13. nego si navalila i pre na Zolu da se pomirite?

- Zato što sam se osećala loše. Kada sam ga pitala da li me voli, on je ćutao! Pričao mi je kako se lepo osećao dva mesaca, kako zarađuje iz nedelju u nedelju. On je dolazio samo kada su mu cigarete potrebe i hrana, pa posle pet minuta ,,Šta ćeš Miljka da spremiš?" svako normalan je shvatio da on mene zeza. Ja ni zbog koga neću preskočiti, pobediću sama sebe, meni je moje dete najpreče. A 13. mi nije bio potreban, ne da ga ne vidim, ali jedno je ljubav i navika i kada nekog voliš na način na koji ne treba. I ja sam imala sažaljenje na njega, kada mi je ispričao tužnu priču, ali sam se fokusirala na nekog ko je pažljivi, brižniji - rekla je MIljana.

- Ona kontatno želi da ide u rehab, očigledno ima preveliku želju ima za mojim penisom, imam k*rac kao da me je pravio Vladimir Putin ili Majkl Džordan, ali nemam nameru da se mirim sa njom zbog s*ksa. Ona je ovih dana svaki put govorila. Što je bilo k*rca, bilo je! Na kvarno me je pitala da imamo s*ks - poručio je Zola.

Miljana, zašto se ne okreneš Danijelu, nego proganjaš Zolu?

- Okrenula sam se, sinoć smo bili u rehabu, pokrili smo se, zagrlili smo se, pričali smo o svemu, upoznali smo se. Pitala sam ga šta voli, ovako, ko je su mu ambicije, čime voli da se bavi. Da li preferira duge veze ili je j presretač. I danas smo ležali i pričali i posle opet idemo da spavamo, okrenula sam se njemu i želim da se posvetim njemu - rekla je Miljana.

- Što si onda ono radila? - upitao je Karić.

Da bi meni savest bila mirna, svađala sam se i sa majokm, zarad te ljubavi, ja sam došla, Danijelu sam rekla da idem do WC-a, tu je bio Tomović, kada me je ugrizao za prst, ja sam bacila mašinicu. Nemam... Ljubav je dvosmerna ulica, najžalije mi je što sam sam znala sve vreme, a bila sam sa njim - rekla je MIljana.

