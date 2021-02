VOLI MILICU, A MIŠEL JOJ SE PRIBLIŽIO! Bora puca od ljubomore, našao način da iskali BES: Kristijan ga DOKRAJČIO komentarom! VIDEO

Bora Santana se pravdao pred zadrugarima da nije zbog Mišela Gvozdenovića razbio mašinicu, a onda ga je Kristijan dokrajčio.

- Da li si toliko ljubomoran na Mišela, da si pre razbio mašinicu, nego da daš njemu? - glaislo je pitanje.

- Jesam, neću nikome da dam mašinicu - priznao je Bora.

- Pokazao je odmah u startu da je tako. On je bez blama naplaćivao korišćenje mašinice. Ja bih sve svoje dao, ali čovek je takav, prihvatili smo ga - komentarisao je Kristijan.

- Ma, ko ljubomoran, ja sam ošišao Mišela - pravdao se Santana.

- Naravno, on voli Milicu, a Mišel joj se približio. Ne znam da li je toliko daleko otišao, da je razbio mašinicu zbog njega - dodao je Kristijan.

- Ja sam razbio svoju ličnu stvar, to sam uradio samo iz razloga što ju je neko uzeo i sakrio. Nemam na šta da budem ljubomoran. Ako im je suđeno da budu zajedno... Nisam mogao više da izađem na kraj, uzeo sam mašinicu i to je to - pravdao se Bora.

- Ja sam njega pre mašinice pitala da li je ljubomoran, a on je rekao samo da neće da mi kaže - otkrila je Milica.

