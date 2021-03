DAO JE SEBI ZA PRAVO DA MI SE UNESE U FACU: Mišel i Tomović zaratili, pevač pokušao da ga ZAVADI S KRISTIJANOM GOLUBOVIĆEM! VIDEO

Vladimir Tomović nastavio je sukob sa Mišelom Gvozdenovićem koji su započeli danas.

- Priča koja je zaslužila je ta da se odmah nađe na tapetu, a vezana je za Vladimira i Mišela. Ko je ljiga, a ko lažov? Ta priča nije završena, šta se desilo, bacio si budžet? - komentarisao je voditelj.

- Videlo se šta je bilo pre neki dan, Vladimir je sebi dao za pravo da mi se unese u facu. Lagao je kada je rekao da sam se ja promenio od početka, pa do sada. - On mene ne poznaje. Mene je to uvredilo - počeo je Mišel.

- Nikada niko na svetu zbog svog mišljenja, nije nazvan lažovom. Kako ti sebi daješ za pravo da nazoveš čoveka lažovom zbog svog mišljenja? Tebi je bakšiš da te pljuju i gaze - pitao je Vladimir.

- Ja sam taj koji je reagovao burno, ja priznajem, ali sam ja isto tako spustio loptu. Da sam se ja njemu uneo u facu, to bi bio haos. Ispao sam tolerantan, on samo nije trebao da mi se unosi u facu. Rekao sam mu da se skloni, a meni se više niko nikada neće unositi, jer ću ja drugačije regovati - zapretio je Mišel.

- Ja sam spreman da sprovedem neku anketu, i jedino polje u kom možemo da se nadmećemo jeste narodna muzika, a u svim poljima drugim, bio bi potučen. On čovek ne zna elementarno znanje, to je za mene poraz, sramota me što sam se sa takvom osobom nastavljao - rekao je Vladimir.

- Ja nisam završio školu, ali to nije objašnjenje zašto si mi s eonako unosio u facu! Budžet sam bacio jer sa ga dobio od njega. Neću da uzmem tvojih 1000 dinara - dodao je Mišel.

- Ti si čoveče napravio greške u rijalitiju, moraš to da priznaš! - vikao je Vladimir.

- Ja sam gledao da je novac tvoj, zato sam vratio - dodao je Mišel.

- Mišel, rekao si da Vladimir kupuje mir? - pitao je voditelj.

- Sa Kristijanom, on ne može očima da ga gleda, i to je za mene kupovanje mira. Ja to tako vidim - dodao je Mišel.

- To je njegovo mišljenje, ja ne mogu da mu kažem da laže, to je sloboda govora - nastavljao je Vladimir.

- On uporno tvrdi da sam ja loš čovek, i zato ja smem da kažem da on laže! - rekao je Mišel.

- Gluplju situaciju nisam imao, i mogao da čujem, ovo je sve bez razloga - ponavljao je Tomović.

