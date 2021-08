MILJANA KULIĆ NE ODUSTAJE OD FOLKERA: Smuvaću Darka Lazića u Zadruzi 5! Barbara nema šanse pored ovog PAKLENOG PLANA

Miljana Kulić je ubede na da će smuvati Darka Lazića u "Zadruzi 5"! Rijaliti zvezda tvrdi da će pevač ući sa njom u narednu sezonu rijalitija i da će konačno biti zajedno!

Nišlijka je proganjala Lazića još dok se takmičio u "Zvezdama Granda", čak mu je dolazila ispred kuće u Brestaču, a sada je rešila da ga osvoji u "Zadruzi".

- Darko i ja smo u odličnim odnosima! Bila sam nedavno na njegovom nastupu, super sam se provela. Stalno se čujemo telefonom. On je divan dečko, mnogo ga volim. Ući će u "Zadrugu 5" sa mnom! Taman će dotle da raskine sa devojkom Barbarom Bobak, pa ćemo napokon biti zajedno jer znam da on to želi! Jedva čekam - kaže Kulićeva, a na pita nje da li je sigurna da će uspeti da smuva Lazića, samouvereno odgovara: - Da! Neću ući u "Zadrugu" odmah u septembru, već malo kasnije da bih imala vremena da smršam. Cilj mi je da imam 67 kilograma , to je moja idealna težina. Tako zgodnoj Miljani niko ne može da odoli! Nijedan muškarac! Kad se pojavim na bazenu, ne mogu da se odbranim od udvarača, svi se lože na moje obline. Isti je slučaj i sa Darkom! I ovako sam mu simpatična, a tek će da odlepi za mnom kad se dovedem u red! Ma super sam riba, nema šanse da me Lazić odbije!

foto: Printscreen/Pink TV

Miljana dodaje da će sina upoznati sa poznatim folkerom.

- Ima Željka da uhvatim za ruku i odvedem u Brestač! Želja mi je da upozna Darka, ali i njegovu majku Branku, koja je divna žena.

Pored ljubavnog odnosa, Miljana planira i poslovnu saradnju sa Darkom. Najavila je da će snimiti pesmu sa folkerom, koju će da izbace pre selidbe u Šimanovce.

- Što bi Darkić rekao, uskoro ćemo da zapušimo usta celoj estradi. Snimićemo duet i objavićemo spot. Pčela sam da vežbam pevanje - otkriva poznata Nišlijka.

foto: screenshot Pink tv, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Hit