JEZIVA ISPOVEST KONTROVERZNE SLOVENKE DENIZ: Očuh je 4 godine držao ZATVORENU, a na KOKAIN dnevno trošila 200 €

Kontroverzna učesnica "Zadruge 5" Deniz Dejm otkriva da se jedva izvukla iz kandži droge! Starleta iz Slovenije je imala veoma teško detinjstvo, doživljavala je traume od drugara iz škole, ali i od očuha, koji ju je zatvorio četiri godine u kuću, pa je beg od stvarnosti pronašla u alkoholu i kokainu.

Njene muke su počele još dok je bila dete. Rođena je u siromašnoj porodici, bez oca, koji je napustio njenu majku Anitu i nju i iz Slovengrada otišao u Zagreb. Da bi uspela da prehrani dete, njena majka se zaposlila kao čistačica, ali je i tu slabo zarađivala, pa su često bile na rubu egzistencije.

foto: Ana Paunković

- Imala sam teško detinjstvo. Odrastala sam bez oca, koji je pre četiri godine preminuo, a majka je jedva sastavljala kraj sa krajem. U međuvremenu se preudala, pa sam živela sa njom i očuhom, koji je bio veoma strog - započinje životnu ispovest nova učesnica "Zadruge 5".

Kada je upisala osnovnu školu u Sloveniji, počeli su da se javljaju novi problemi.

- Niko me nije voleo, deca su me stalno začikavala. Bila sam najviša u razredu, sada imam skoro dva metra, pa sam i zbog toga bila predmet sprdnje u školi. A i zbog krivih zuba su me lepo čašćavali pogrdnim imenima. Čak su me prozivali i zbog toga što mi je mama čistačica. Bilo je jezivo. Stalno sam bila sama, kao stepski vuk, sve dok me gejevi nisu prihvatili. Posle sam se družila sa transrodnim osobama, koje su uvek bile tu za mene.

Pošto je odrastala u siromaštvu, njena majka nije imala da joj kupi patike, farmerke, trenerku... I dok su se druga deca lepo oblačila, Deniz je išla u malim i pohabanim stvarima, pa su je deca i zbog toga zadirkivala. To je starletu nateralo da se oproba u kriminalnim radnjama.

- Moji nikada nisu imali para da mi daju da kupim garderobu i ostale stvari koje su potrebne jednoj devojci. Zato sam počela da kradem! Najčešće sam krala haljine, kozmetiku, obuću... Sve što mi je trebalo, a nisam imala para da kupim. Na sreću, nikada zbog toga nisam završila u zatvoru. Niko me nije uhvatio, jer sve što radim, radim dobro.

Denizine muke nisu prestajale ni kada je upisala gimnaziju. Jedna situacija joj je napravila pakao od života, u kom je živela naredne četiri godine.

foto: Ana Paunković

- U prvoj godini srednje škole otišli smo na rođendan kod drugara iz odeljenja. Tada sam imala prvi "susret" sa alkoholom i napila sam se. Bilo mi je muka, pala sam, pa su pozvali moje roditelje da dođu po mene. Oni su bili šokirani, pogotovo očuh. Kada me je video u tom stanju, odlučio je da me kazni. Zatvorio me je u kuću naredne četiri godine. Celu srednju sam presedela u kući, samo sam smela da idem u školu. Želeo je da shvatim da ne smem da pijem, pa je to učinio kako mi nikada više ne bi palo na pamet da posegnem za alkoholom. To mi je teško palo. Strašno mi je bilo što nisam imala tinejdžerski život, što nisam izlazila kao moji vršnjaci, što nisam imala svoju prvu devojačku ljubav. Ja sam zbog njega prvog momka imala tek sa 19 godina. Upoznala sam ga na jednoj zabavi i odmah smo se smuvali. On je bio panker, a ja to volim, jer sam pankerka pod maskom starlete.

Radila u pekari

Kazna koju je starletin očuh sproveo dala je pogrešne rezultate. Deniz je bila željna svega, pa je po isteku "kućnog zatvora" bila kao puštena s lanca. Odala se alkoholu, ali i drogi. Upisala je studije psihologije, ali joj je od učenja zanimljivije bilo da izlazi sa kolegama sa fakulteta i da se provodi, pošto joj je to bilo prethodne četiri godine uskraćeno.

- Svakog vikenda smo išli negde, a na tim zabavama je bilo izobilje alkohola. Počela sam da pijem, a u jednom trenutku neko je doneo kokain. Otkako sam ga probala, nastavila sam redovno da ga konzumiram. Spas od trauma koje sam preživela u detinjstvu pronašla sam u porocima. Ubrzo sam postala ozbiljan kokainski zavisnik - priča starleta.

foto: Ana Paunković

Deniz je veoma brzo krenula stranputicom, pa zato više nije ni išla na predavanja: - Nisam završila fakultet, jer sam stalno bila drogirana. Nisam bila u stanju da učim. Čak sam zbog droge i alkohola upala u depresiju iz koje sam se jedva izvukla.

Da bi se otrgla iz pakla droge, u kojem je bila godinu dana, Deniz je sa 20 godina odlučila da se bavi modelingom. Uporedo se zaposlila i u pekari kako bi, kako kaže, preokupirala mozak poslom: - Da bi me angažovali kao manekenku, smršala sam deset kilograma. Bila sam kost i koža! Svaki dan sam morala da mršavim da bi me angažovali za revije i slikanja. A ironija života je to da sam radila u pekari gde je izobilje ukusne hrane. Bila sam gladna, a ispred mene sve što inače volim da jedem. Ali sam bila jaka i nisam poklekla, jer sam imala više ciljeve - da napravim nešto od svog života.

Njenu lepotu primetili su i kupci u pekari:

- U mojoj smeni je pekara uvek bila puna. Svi su mi ostavljali bakšiš, po pet ili deset evra, iako im je ceh bio znatno manji. A mnogi su mi ostavljali na ceduljici i broj telefona. Bilo je baš simpatično! Iako sam odlično radila svoj posao i donosila gazdi zaradu, nisam dugo izdržala na tom radnom mestu. Bila sam samo dva meseca. Teško mi je bilo što sam morala da ustajem u četiri ujutru. Često sam iz izlazaka dolazila na posao, pa sam bila preumorna. Shvatila sam da nisam za to, pa sam dala otkaz.

Pošto se okrenula samo modelingu, aktivnije je počela da se bavi tim poslom. Tada su počele da pljušte i nepristojne ponude, koje je svakodnevno dobijala.

- Bila sam atraktivna, pa su mnogi želeli da budu sa mnom. Čak su i fotografi hteli da me iskoriste. Ali nisam se dala. Uspešno sam izbegavala sve te ponude. Međutim, ubrzo sam shvatila da od manekenstva ne mogu puno da zaradim, jer u mojoj zemlji to nije dobro pla ćen posao. Sela sam i razgovarala sa svojim gej drugom, koji je video koliko mi je teško zbog toga što nemam para. A video je i koliko me Slovenija guši, jer je okruženje u kom sam živela veoma konzervativno. A ja sam bila uvek drugačija, liberalna, širokih shvatanja. Rekao mi je: "Zašto ne ideš u svet? Zašto ne nađeš nekog bogatog, moćnog čoveka, koji će da te finansira." Rekla sam sebi: "Što da ne!" Otvorila sam profil na Instagramu i tamo upoznala veoma jakog muškaraca, bogatog investitora iz Amerike.

foto: Printscreen/Pink TV

Tada se starleti iz Slovenije život promenio. Spakovala je kofere i uputila se na drugi kontinent.

- Zaljubila sam se u njega i pre nego što sam ga videla uživo. Zato sam otišla tamo čim me je pozvao. Živela sam sa njim godinu dana, malo u Los Anđelesu, malo u Las Vegasu. Bilo mi je predivno! Niko se nikada nije brinuo o meni kao što je on. Pošto sam patila zbog toga što me je otac ostavio, počela sam da se palim na muškarce koji se prema meni postavljaju kao da su mi očevi, koji vode računa o meni. Baš u tom periodu sam imala zdravstvenih problema. Imala sam cistu na jajniku koja je morala da se odstrani. On mi je platio operaciju i bio je uz mene dok se nisam oporavila. Pružio mi je sve što nisam imala, a pošto sam u Americi bila na crno, jer nisam imala zelenu kartu, pa nisam mogla da radim, on me je i izdržavao.

Bajka koju je živela sa čovekom čije ime, kako kaže, ne sme da iznese u javnosti jer je potpisala ugovor da to ne sme da čini, neslavno se završila...

Biznismen iz Amerike nije podnosio drogu, pa kada je video da se Deniz vratila starom poroku, spakovao joj je kofere i poslao nazad u Sloveniju.

- Bili smo zajedno na jednoj zabavi za Novu godinu i ja sam uzela kokain. Pošto je striktno protiv toga, ostavio me je čim me je video u tom stanju. Mnogo sam bila tužna što je raskinuo sa mnom, jer je bio ljubav mog života. Trebalo mi je tri godine da ga prebolim!

Po povratku iz Amerike, Deniz je nastavila da konzumira nedozvoljene supstance. Međutim, jedan događaj ju je trgao, pa je potražila stručnu pomoć.

- Kada je moje staro društvo čulo da sam se ponovo vratila u Sloveniju, svi su me zvali da budem na njihovim žurkama. Čašćavali su me kokainom i ja sam se veoma brzo vratila životu za koji sam mislila da je moja prošlost. Dnevno sam trošila 200 evra za drogu. U jednom momentu sam i bankrotirala, jer sam na desetine hiljada evra dala na drogu otkako je konzumiram - priča Deniz i nastavlja:

foto: Printscreen/Zadruga

- Jednom sam tri dana bila u kući pijana i drogirana. Društvo i ja nismo izlazili danima, jer je kokaina bilo u izobilju, pa smo se ozbiljno drogirali. Sve vreme sam pravila gluposti, popila sam flašu žestokog pića sama i bilo mi je loše. Kada sam se četvrtog dana probudila, shvatila sam da mi treba pomoć, koju sam odmah potražila. Prvo sam se lečila u grupi za podršku Anonimnih alkoholičara, jer je moj najveći porok bio alkohol. Posle sam se skidala i sa droge. Sada sam čista već godinu dana. Ni kap alkohola ni gram kokaina nisam uzela. Srećna sam i zahvalna što sam se spasila. Nadam se da će tako ostati, da neću, ukoliko mi u "Zadruzi" bude previše stresno, posrnuti za alkoholom. Samo da to izdržim! U "Zadrugu" je trebalo da uđem pre nekoliko godina, ali nisam mogla zbog svojih poroka. Htela sam u rijaliti da uđem čiste glave. Zato sam se 24. jula 2020. odrekla poroka.

foto: Ana Paunković

kurir.rs/hit

Bonus video:

01:32 SLOVENAČKA MISICA FURA SVOJ FAZON: Deniz GOLE G**E došla da potpiše ugovor za Zadrugu 5, sve oči bile uprte u nju! (FOTO 18+)