DEJAN JE SHVATIO DA MU SE ŽENA NEĆE VRATITI! Rešićka u SUZAMA otkrila sve TAJNE Dragojevića: Opet sam u epicentru RAZVODA! (VIDEO)

Sandra Rešić, rijaliti učesnica, koja je najbliža sa Dejanom Dragojevićem, koji prolazi kroz bračnu krizu, otkrila je u kakvom je on emotivnom stanju.

- Žao mi je, sinoć je bio presrećan kada je pričao sa njom, a od jutros samo suze i suze. Ja sam danas rekla da je danas prvi dan kada on shvata da je to to, i prvi put je rekao nešto za sebe "kako, nisam to zaslužio". Njega interesuje da ona ne oseti povređenosta sa njegove strane. I ako bi je nazvao nekom reči, on misli da će ona reći to je definitivno kraj. Ali danas je baš plakao i sve počinje nekim rečenicama da je to to i da nema nazad. On misli da će se to popraviti vremenom, ona je rekla da šta god da se desi neće mu se vratiti. Ne mogu da kažem da samo pričao Filipu, rekla je da se neće vratiti kuću, u to selo. On shvata da je ostao sam - rekla je Sandra.

- Ja ne mogu da dopustim sebi da me nešto iznervira, i ako je kraj, definitivno je kraj. Normalno je da se ljudi razvode. On odlazi u neke crne misli. Ja sam danas htela da mu kažem da je on već izgubio. On je vrlo rovit, hvata ono što mu odgovara, vrlo je zeznuto pričati sa njim. Rekao je danas, "hvala Bogu što je ovaj zadatak sa tobom" - pričala je Sandra.

- Kako si se osećala sinoć kada je Dalila rekla da imaš simpatije prema Dejanu - pitao je Darko.

- Ni jedne sekunde nisam imala ni pogrešan pogled, a kamoli bilo šta, ja se saosećam sa njim. Sve sam očekivala, ali to ne. Da se ja svađam i patetišem, ne. Osećam se užasno. Ono što je rekla za Staniju, to je samo iskoristila jer nije imala šta da kaže, Ovo sinoć je bilo baš direktno, izvinila mi se sinoć kod vrata - rekla je Sandra.

- Muka mi je više da ne pominjem prošlu sezonu, nisam podržavala, a ni osuđivala. Ove godine sam opet u epicentru nečijeg razvoda. Rekla sam da neću više da budem budem toliko u toku - rekla je Sandra, pa zaplakala:

- Je li moguće da neko ide u mene, kod mene se vidi kada mi se neko svidi, ja to pokažem, ne znam šta je htela time da uradi. Delić neke krivie da prebaci u mene, ne zato što je ona moj prijatelj, nego ne verujem da mi se ovo dešava. Nikad nisam rekla da sam svetica - ispričala je Sandra.

