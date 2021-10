TOTALNI KARAMBOL U ZADRUZI! Sandru Čaprić NAPAO Luks, pa nastao RAT Deniz i Frana! (VIDEO)

Nakon karambola Janjuša i Frana Pujasa ispred prodavnice, nastao je novi haos.

Naiem, Sandra Čaprić i Sale Luks žestoko su se sukobili, kada je stala ispred njega i on je zgazio, čega je reagovao i Fran Pujas.

- Nemoj to da radiš - rekao je Fran.

- Što me šutiraš? Što me udaraš? Udari me još jednom - rekla je Sandra.

- Bezobrazna si, maltretiraću te. Sa mnom si okej, a znaš da sam došao pre svih - pričao je Luks.

- Samo mi još jednom ovo uradi - nastavila je Čaprićeva.

- Ispala si klošarka. Videćeš. Bola si me noktom, a ja tebe nisam udario, nego sam te zgazio slučajno - govorio je Luks.

- Udario si me i koliko si me puta gurao ispred vrata... - uzvratila je Sandra.

- Došao sam treći i ti si stala ispred mene - nastavio je Sale.

U međuvremenu je Fran zamerio Deniz Dejm što ga je zgazila dok su se zadrugari gurali ispred prodavnice.

- Nećete umreti od gladi - pričao je Fran.

- Bezobrazna klošarko, seljančuro, ne vređaju te za džabe - govorio je Luks Sandri.

