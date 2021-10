DALILA RAZBILA FLAŠE, DIVLJALA, KRENULA DA BEŽI! Car trčao za njom po imanju, a Dejan sve vreme pevao: ŠALILA MUŽA OSTAVILA! ŠOK

Usred emisije Dalila Dragojević je poludela od besa, nije mogla da trpi provokacije od Flipa Cara, te je pobacala čaše sa stola, napustila emisiju pa trčala imanjem i urlala na sav glas!

Filip je pokušao da je smiri, ali nije bilo pomoći.

Trčala je po imanju i urlala, dok je Car trčao za njom!

- Skloni se, skloni se - urlala je. - Šta ti je ljbavi, šta ti je? - pitao je Car. - Nećeš se ti sa mnom za*ebavati! Rekao si šta si imao, skloni se! Jadno, nedno! Odvratno! Skloni se bedniče, fuj! Skloni se - nastavljala je Dalila. - Dobro neću više jednu reš reći, hajde šta ti je? Neću tee više nervirati - molio je Filip. - Ja znam da te volim najviše na svetu - nastavio je. - Jel se radi ovo osobi koju voliš? Skloni se. Kad me provociraš videćeš šta ćeš dobiti - vikala je Dalila.

- Udari me ako će ti biti lakše! - govorio je Filip. - Nemoj da mi se smeješ u oči! Odvratan si! - nastavila je. - Neću više ni jednom obećavam, mogu jednom da pogrešim, dva puta ne! - rekao je Car. - Jadan si, umišljaš, prebacuješ mi gluposti, ti meni spominješ ti meni nekoga, da bi me isprovocirao, a onda ćeš da vidiš na kakav češ level da me dovedeš. - Nisam ja ovde ušla slobodna da bi ti mogao to da radiš. Napravila sam situaciju gde sam osuđena sa svim strana. Šta si ti? Šta si u ovoj priči? - Provokator? Prevarant? - vikala je Dalila.

- Videćeš koliko te poštujem, videćeš! Ja se uvek smejem, kad me gledaš tim očima, jedino se ne mogu smejati kad plačeš, ajde udari me. Neću da se svađam sa tobom, ti si moj izbor - govorio je Filip. - Ti mene teraš na to, ti! Ja od terbe sve očekujem, i da me batališ i da napraviš nešto, sve! - nastavljala je.

Dejan Dragojević za to vreme nije skidao osmeh sa lica kada je čuo šta je Milan Milošević rekao rečenicu kako zadrugari prozivaju Dalilu nakon što ga je ostavila da bi ušla u vezu sa FIlipom Carem.

- Ovo nije realno, Šalila, Šalila muža ostavila - rekao je Dejan i krenuo da se smeje. - U smislu Dalila, mada ti znaš kako to funkiconiše - rekla je Sandra.

