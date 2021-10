DALILA JE NAJLEPŠA LAŽ I NAJGORA ISTINA! Dejan otvorio dušu pred ženom, a ona ga SAMO TAKO oduvala: Ne mogu da slušam poeziju!

Ovonedeljni potrčci su Dalila Dragojević i Filip Car, a zadrugari moraju da pošalju jedno od njih dvoje u izolaciju.

Voditelj je dao reč Dejanu Dragojeviću.

foto: Printscreen

- Što se tiče Dalile, to je najlepša laž i najgora istina. Milsim da kad nešto najvrednije izađe iz muzeja hoće da pogleda i pipne... Ona je bila moj anikvitet koji se umrljao. Što se tiče Filipa, neću da komentarišem. Šaljem Filipa - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ne mogu da slušam poezije, bajke, priče, poređenje... Preguraću ovo, vratiću se sutra u normalnu. Mogu mnogo više, sposobna sam. Svako ima te momente... Neka se niko ne ustručava da me pošalje u izolaciju. Čula sam da je oko mene večeras bio teatar, kao i sinoć. To sažaljevanje i moralisanje... Poezije me ne zanimaju, samo direktne stvari, niti poređenje sa muzejima i trofejima. Drago mi je da sam trofej, što nisam medalja - dodala je Dalila.

- Ne znam šta bih drugo komentarisapo, to je bila moja nominacija - nastavio je on.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:40 GABRIJELA PEJČEV PRIZNALA: Nisam to mogla da podnesem, bila sam u depresiji