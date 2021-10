IMALA JE AVANTURE I U BRAKU, ODVRATNA JE! Zorica Marković nije birala reči za Dalilu, a nije poštedela ni Dejana!

Pevačica Zorica Marković dala je svoj sud o aferi Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Zorica nije birala reči kada je komentarisala Dalilu Dragojević, te ju je žestoko potkačila.

foto: Printscreen

- Ono što sam ja imala iskustvo sa njima u trojci, to je katastrofa, oni su oni najgori profili igrača. Glume silu, odvratno! Nemam lepo mišljenje o Dalili i Dejanu. Na početku mi se činilo da su se dogovorili, Dalila je sklona tome, svašta se priča, da je imala avanture u tom braku. Zoki Šumadinac je rekao kada je gostovao kod Dušice. To je poznata stvar, svi znamo šta je radila. Osilila se, njen profil mozga mi se ne dopada, odvratna mi je! Što se tiče ovog učešća, delovalo mi je da su se dogovorili da prave priču, jer su prevaziđeni rijaliti igrači, to komentarisanje nije interesantno. Gađaju na mnogo visoku poziciju, to sigurno. Međutim, ona se zavozala, izmaklo joj kontroli što se tiče emocija prema Caru! I ona i on su se zeznuli, za to je znala Matora - priča Zorica, pa dodaje:

- Priča se da je bila sa jednom zadrugarkom, pa sa kim bi mogla biti nego sa Matorom, njih dve se znaju dugo... Ja nemam ništa protiv, ali vidi se da imaju taj prisan odnos, i koliko sam čula po gradu, Dalila ima punu podršku od Matore da se preseli u Beograd - dodaje Markovićeva.

foto: Printscreen

Osvrnula se i na Filipa Cara, čije joj se ponašanje u ovom ljubavnom trouglu dopada:

- Dalila se boji, jer Cara boli uvo! Ona nema poverenja u njega, on je stvarno car. Dopalo mi se nejgova izlaganje, bio je vrlo iskren. Kao takav, saosećajan je, reaguje pravično što se Dejana tiče i on ga malo koči. Dopada se ona njemu, nema tu govora, ali nije mislila da će to biti toliko strašno. Ona se samo kurči, nešto izigrava, glumi... Ona ne plače zbog Dejana, već kad se pokači sa Carem. Ona je Dejanu bila i mama i tata i baba i deda - priča Zorica.

Markovićeva ne može da veruje da se Dejan odrekao roditelja zbog Dalile, pa se osvrnula na njegovu majku Biljanu Dragojević:

- Šta će žena da radi? Kako je to moguće da se dete ne javi majci zbog neke devojke. Kako da imam lepo mišljenje o njemu kad se odrekao majke? Što bi reko Čorba, zbog sto grama mesa... Mnoge stvari su sumnjive... Stravične stvari je ona radila po Tuzli, to su mediji pisali, nedavno sam čitala. Otkud znam, pravila je neke pizda*ije, katastrofe... Koliko čujem, priča se da ih je mnogo imala tamo. Odvratna mi je jer je drska i bezobrazna. Ona je napala Sandru Čaprić bez razloga, tu je sve počelo i izmaklo se kontroli. Teško da će ovako izdržati do kraja, tek je ovo početak, a dug je period gde može svašta da se desi. Može da se desi da se njih dvojica pošibaju, tenzija raste. Car je Luna, Dalila Sloba, a Dejan Kija... Car ne igra na tu kartu, on bi nju kre*no svakako, ko i svaku pre nje. Ona danas rida, i dođe Filip, pokriše se po glavi, a vidi se jasno gde mu je ruka, pa to je dno dna. Otkriće se tu tek prljav veš kad krene svađa, a goreće kad uđe neko da pomrsi konce. Na primer, Maja može i te kako da pomrsi konce Dalili. Dalila jeste jezičara, ali i Maja je opasna. Gledaćemo katastrofu - zaključila je Zorica.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

02:02 STAN JOJ VREDI SKORO 500.000 € I U NJEMU JE SUVI LUKSUZ: Ovde živi trudna Dejana Živković, svaki kutak sređen do detalja!