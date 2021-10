DALILA UPOREDILA MUŽA I CARA! Dragojevićka nikad surovija, slomila Dejanu srce: Ovo sa Filipom je jače 3 puta od zaljubljenosti!

Rijaliti učesnici imali su priliku da vide razgovor između Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Prva je reč da prokomentariše dobila Dalila:

foto: Printscreen

"Činjenica je da se ovo nikada ovako nije desilo, sve ovo što se dešava nikada nije bilo tako. Uvek mi treba vremena da procenim osobu, a ovde je ona trajala mesec dana. Glupo je da sada o ovome pričam. Konstantno se ljubimo. Ne mogu da poredim odnose, kad sam počela sa Dejanom, on je ušao i poljubio se sa mojom drugaricom u garderoberu, a ja sam završila u izolaciji. Kad sam ujutru izašla, ona mi je prišla i rekla mi da nije mogla da mi ne kaže, i priznala mi je to. Onda posle toga, osam devet dana, smo spavali u krevetu i nismo se ni dotakli, pa je tek onda usledio poljubac. Nije to bilo isto kao sa Filipom. Ja njemu ne verujem skroz, i to me nervira. On planira budućnost i sve, i to mi deluje slatko, al posle se osvestim. Jedno je zaljubiti se, a drugo je zavoleti nekoga."

foto: Printscreen

"Kako bi opisala ovo sa Filipom?", zanimalo je voditeljku.

"Onako kao i Matora što je rekla. Ovo je jače od zaljubljenosti tri puta. Mene je Filip pitao da li mi se ovo desilo kao sa Dejanom. Ne, jer nisam bila udata, a kad je reč o tome što pričaju da moji bivši podsećaju na Filipa, ne podsećaju, ali liče", nastavila je Dragojevićka.

Kurir.rs/K.Đ.