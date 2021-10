OTAC SE ODREKAO DALILE, KOD PORODICE JE ZAVRŠILA! Šok ispovest Davida Dragojevića o Dejanovom RASKOLU i porodičnim problemima

Dalila Dragojević javno je prevarila supruga Dejana sa Filipom Carem pred kamerama rijalitija "Zadruga".

Dejan prolazi kroz agoniju zbog Dalilonog neverstva i zbog njenog odnosa sa novim dečkom. Sada je u svojoj ispovesti Dejanov brat, David Dragojević progovorio o svemu.

foto: Screenshot

Kako se osećaš ti i najbliži članovi tvoje porodice, da li pratite to što se Dejanu dešava?

- Naravno da pratimo, kako da ne pratimo kada je Dejan unutra. To što mu se dešava je stvarno teško i nama je teško to da gledamo. Šta god on pričao unutra, i to što priča par godina unazad, nema veze, ja ga razumem. On vidi neku nadu da će se pomiriti sa njom, da će se ona njemu vratiti. I kroz tu nadu on priča koliko je porodica bila protiv nje i koliko je nismo želeli, što uopšte nije istina.

Kako reaguje majka kada gleda sve te scene, kako razbija i kako sebe pivređuje?

- Majka me je jedno jutro zvala, umalo nije dobila srčani udar. Rekao sam joj da dođe kod mene, smirio sam je. Ona ne može to da gleda, ona njega ne prepoznaje, da tako lupa. Pre Dalile je imao dve veze, te devojke su nam dolazile u kuću, normalna komunikacija. Nikada se ovako nije ponašao, povređivao sebe. I tata mu zamera što povređuje sebe. Jednostavno ne ide, ne možeš čekati avion na autobuskoj stanici.

foto: Pritnscreen/Zadruga

Čime je ona njega tako opčinila?

- Ne znam, stvarno ne znam. Bio sam okačio pesmu "bacila si čini, čini, čini na mene". Nekako mi je baš čudno da ne može toliko da se otkači. Svi mi prođemo neke ljubavi, ljudi se razvedu posle 25, 30 godina pa nastave dalje. Sad ona njemu prebacuje "mogao si bez mame i brata da živiš a sad ne možeš bez žene". Pa njemu nabacuje osećaj krivice da je on kriv, govori mu "šta si se sa Sandrom držao za ruku". A on se dečko raspada na žurki i gleda kako se ljubi sa Carem. Klasična manipulacija, manipuliše sa njim nabacuje mu osećaj krivice.

Da li je mamu više pogodilo to što je Dejan odlučio da ne dolazi više u kuću ili ove scene sada koje gleda?

- Nju sve boli. Ona plače već pet godina. Dejan plače, stvarno mi ga je jako žao, teško mi je iako mi ne pričamo ja ga volim, ušao bih zbog njega, preleteo bih. Majka plače već pet godina, svaki rođendan, svaki porodični ručak ona preplače. To je problem, ona to gleda, to je potresa. Otvori salon u 8,9 ujutru pa gleda do 4 ujutru Zadrugu jer ne može da spava. Traumatično preživljava, boji se za zdravlje svog deteta da od nervoze i stresa ne završi na tabletama. Nije to ni malo naivno.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Hoćeš da kažeš da bi Dalila pokušala da pere svoje postupke iz Zadruge preko vaših prodičnih problema?

Naravno. Ona iz kuće vrlo vešto manipuliše jer zna šta se napolju odvija. Banalni primer, kaže, više se neće vraćati u Bosnu i ostaviće sve tati. Iz kog razloga? Njen se tata odrekao nje zbog mnogo manje stvari koje je uradila a vidite sada ovo. Sad je uradila jednu odvratnu preljubu gde joj muž spava u sobi. I vrlo dobro zna da tata njen to ne podržava i da je ona završila tamo, da se celo naselje u ojem živi stidi nje, da je se tata stidi.

Imaš informacije?

- Imam informacije ali i ona to zna. Svesna je toga i zato unapred priča da neće ići tamo, okreće prič, spušta loptu da neće ići tamo. Nje se odrekao otac a Dejana se niko nije odrekao, svi ga vole. Dejan priča priču van pameti. Ta priča je krenula izmenjena od početka i ona je izmenila da bi ispala žrtveno jagnje

Šta misliš kako će se odvijati veza Dalile i Filipa Cara i da li će ona poželeti da se vrtati tvom bratu?

- Dejan bi se pomirio sa Dalilom. Dalila sada ne gleda Dejana tim očima. Prvo je sedela na klackalici jer nije bila sigurna. Ona sada nije svesna koliko je napolju niko ne voli i koliko je ljudi pljuju i koliko su ljudi ogorčeni njenim ponašanjem. Kada bi toga postala svesna jako perfidno bi prišla Dejanu, gledala bi tu kartu spasa, vrati i bude sa njim i okrene na tu porodičnu priču koja nema veze sa vezom. Ona će se posvađati sa Carem, neće to trajati duže od tri nedelje maksimum mesec dana. Napraviće Car neku glupost.

foto: Printscreen/Pink

