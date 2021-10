DEJAN NA KAPIJI ZBOG POLJUBACA DALILE I CARA! Hteli da beže zbog njegovih BURNIH reakcija, sad im svejedno: Dragojević razoren!

Drama u Zadruzi ne jenjava kada je u pitanju ljubavni trougao koji čine Dalila i Dejan Dragojević i Filip Car.

foto: Printscreen/Pink

Nakon Dejanove burne reakcije na intimne snimke svoje još uvek zakonite supruge i njenog dečka, oni su se ponovo ljubili pred njim, što njemu nije prijatan prizor.

Pre poljubaca Filip i Dalila su se pokačili, upravo zbog poljubaca:

- Nemoj da me ljubiš, sinoć si odmah zaspao, znaš kako je to izgledalo - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Sad ću da štrajkujem, neću da spavam - rekao je Car.

- Ja ti stavim ruku i ti mi skloniš, ja stavim ti skoniš, na šta to liči? - rekla mu je Dalila.

- Teško spavam, zapušen mi nos - rekao je Car.

Nakon toga oni su se ljubili, iako je Dejan, za čije su stanje sinoć bili neizmerno zabrinuti, te zbog istog želeli da pobegnu iz rijalitija, bio samo na nekoliko metara od njih, gde je pričao sa Sandrom Rešić:

- Mnogo mi se spava - rekao je on Sandri.

foto: Printscreen/Pink

- Zbog pretrpljenog stresa, guraš dan po dan, tu sam ja, kao se osećaš tako se ponašaj - rekla je Sandra.

- Zanima me ali i ne, biće šta treba da bude - odgovorio je on i otišao do kapije gde je gledao svoju povređenu ruku.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

03:18 Vesna Rivas dala astrološku prognozu za naredni period