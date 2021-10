NJEGOVA MAJKA JE SIGURNO PONOSNA SA UDATOM SNAJKOM! Maja potkačila Dalilu i Dejana, ne bi im bilo dobro kad bi OVO čuli!

Nakon što ju je Filip Car potkačio i nazvao je "šlagerom", kao i da njegove emocije prema njoj nisu bile prave, Maja Marinković se sada oglasila i otkrila šta misli o njegovim rečima, ali i najnovijim dešavanjima u "Zadruzi".

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kako je odnos između Cara i Dalile sve prisniji, ali i turbulentniji, Marinkovićeva je i imala štošta da kaže za svoju bivšu ljubav, ali i udatu zadrugarku, koju ni ovog puta nije štedela.

- Smešno mi je to što on priča, dečko se potpuno izgubio u vremenu i prostoru... Verujem da on sada trenutno tako misli, ipak ima posla sa ženom koja se bavi vradžbinama. Crikvenica je sigurno ponosna novom snajkom, samo što postoji mali problem, a to je da je snajka udata - rekla je Maja.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:02 STAN JOJ VREDI SKORO 500.000 € I U NJEMU JE SUVI LUKSUZ: Ovde živi trudna Dejana Živković, svaki kutak sređen do detalja!