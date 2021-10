DALILA I CAR SU ZARATILI ZBOG MAJE MARINKOVIĆ! Dragojevićki crna mamba došla glave: Dozvolila sam da me komentariše neka ŠUŠA!

Filip Car se ponovo vratio u rehabilitaciju, pa je ušao u sukob sa svojom devojkom Dalilom Dragojević.

Njih dvoje posvađali su se zbog toga što je Car pomenuo bivšu Maju Marinković za koju je ostao vezan iako su samo mesec dana bili zajedno.

- Kako se ti tako vezeš za ljude? Za šta se vežeš, za sek**alnost, za pamet ili za si*e i pič*u - pitala je Dalila.

- Za tebe se nisam tako vezao, za te neke verovatno jesam - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Čega su se odrekli ti ljudi u životu pa da možeš da me uporediš sa njima? dobro ti je bilo da se jeb*š sa svima i da ti u Beču budu bačene cipele - vikala je Dalila.

- Nemaš poverenja ovde u mene - dodao je Car.

foto: Pritnscreen

- Čime si ti fasciniran? Kakav si ti čovek sa čime se ti fasciniraš. Meni je fasciniranje poštovanje, a ne sek**alno zadovoljiti, i da me neko pita koji je neki glavni grad. Šta mi je fascinacija da mi neko na splavu plati flašu i da me odvede u Etno selo. Bilo bi mi okej da ste duže u vezi pa da raščišćavate, a ne ovo. Ja sam sebi dozvolila da me ovde svaka šuša komentariše i viče da sam loša - rekla je Dalila.

- Pa da, ti si sad loša zato što si sa mnom - rekao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 MAJA MARINKOVIĆ SKINULA BRUSHALTER, SILIKONI SAMO ŠTO NE ISPADNU! Rijaliti učesnica snimkom RASPLAMSALA MAŠTU jačem polu!