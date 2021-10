DRAGOJEVIĆI U ŽEŠĆEM SUKOBU! ON OSUO PALJBU: Ja sam sahranjen! Pričala si o budućnosti, sad je planiraš sa nekim kog ne POZNAJEŠ!

Dalila i Dejan Dragojević ušli su u sukob, a ona je odmah pomenula Sandru Rešić.

Dejan je pitao Dalilu da li mu je normalno to što je video na snimcima.

- Iz moje perspektive jeste, iz tvoje nije - rekla je Dalila.

- Snimak je, bre, fuj. Ja sam rekao da te neđu vređati u budućem nekom periodu. Ograđuješ se u napred, isto si uradila kad si rekla da ćemo videti mene za deset meseci - dodao je on.

- Ja sam imala dve greške u ovih mesec dana. Prva je ta za Dejana, a druga za Sandru - rekla je Dalila.

- Piš*š ti samo po sebi, al polako videćeš. Nemoj molim te to, nije trebalo da me lažeš i da se kuneš u Boga. Nemoj isto tako da me stavljaš u koš sa njim. Ti da si razmišljala da ću ja da lupam ovde po rijalitiju i ne bi legla u gaćama ispod pokrivača - rekao je Dejan.

- Ovde je sinoć bila situacija kao da je neko sahranjen - rekla je Dalila.

- Ja sam sahranjen, demoliran i drži mi se govor. Pitaš li se ti kako je meni kad odeš u izolaciju? Kako? Tako što se ljubiš. Sa tobom se ne razgovara i ovo nije razgovor i ne očekujem nikakav razgovor. Ja tebe ne poznajem jer sam u tolikom šoku sa kim sam živeo - prebacio je Dejan.

- Ja sam bila i domaćica i trpela sam sve na svojim leđima. Nikome ne prebacujem, trudila sam se da mu udovoljim u svakom trenutku - pričala je Dalila kroz suze.

- Nisi ništa više trpela od mene. Ja nisam očekivao da ćeš da se srozaš tri metara ispod sebe. Ja sam te uzdizao zato što te volim i jer si zaslužila. Ti nisi ista kao kad smo se upoznali. Bila si drska i napeta, bila si u mnogo gorem psihičkom stanju, al dobro. Se*i i piš*j po meni, ja neću reći ništa više, pa idi pirčaj da sam te gušio. Ti mi pričaš o nekoj budućnosti pre nego što smo ušli, sada je planiraš sa momkom kog ne poznaješ. Gde je, bre, tu razumevanje? Ja tebe takvu nisam doživeo i zato mi se remeti sve sada. Gubiš se alo, nemoj da se gubiš, bili mi zajedno ili ne. Pazi jer reči koje izgovaraš me i dalje bole - pričao je Dejan kroz suze.

Kurir.rs/K.Đ.

