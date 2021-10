BILO JE STRAŠNO ZA GLEDANJE! Stanija žestoko OSUDILA Dalilu zbog PREVARE, stala uz Dejana nakon njegovog nervnog sloma

Starleta Stanija Dobrojević nedavno je napustila imanje u Šimanovcima, a sada je prokomentarisala aktuelnu situaciju iz Bele kuće koja se tiče Dalile i Dejana Dragojevića.

- Caru odgovara ta priča. Dejan me jeste vređao, ali on i te kako ume da voli i bude veran. Poštovao je ženu, a Dalila to nije umela da ceni. Ona je glavni krivac. Trebalo je da mu kaže sve u lice u raščisti. Meni je ono bilo strašno za gledanje - rekla je Stanija i dodala:

- Mnogi brakovi bi tamo bili na testu. Tamo je sve moguće. Negde pokušavam da razumem Dalilu i da je opravdam, ali ovo je nemoguće opravdati. Nju je sve stiglo, a plus je izgustirala Dejana. Emocije prođe, možda nije bila prava ljubav. Nisam bila u braku i nisam kompetenta da komentarišem toliko.

