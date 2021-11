ALEKSANDRA NIKOLIĆ UDARILA NA BIVŠEG! Urnisala Cara zbog veze sa Dalilom, sebe uporedila sa njom, a evo ko ima NJENU PODRŠKU!

Aleksandra Nikolić iako je pre par meseci izašla sa velelepnog imanja u Šimanovcima i dalje privlači pažnju javnosti. Osim svog izgleda, jedan od razloga su i njene turbulentne veze koje je imala u rijalitiju.

Podsetimo, poslednjih mesec dana ono o čemu bruji domaća javnost je krah braka Dalile i Dejana Dragojevića.

Dalila Dragojević javno je prevarila svog muža i stupila u vezu sa Filipom Carem, koji je bivši partner Aleksandre. Tim povodom, Nikolićeva se oglasila i dala svoj sud na ovu goruću temu.

- Iskreno, nisam očekivala da će Car da uradi sve te stvari. Dejana mi je najviše žao u toj priči, kada ga gledam duša me boli. Mislim da bi Dalila trebala da ima više saosećanja za njega i da mu ne radi sve to ispred očiju. Mogu misliti kako se oseća kada to vidi, ceo svet mu se raspada kada svoju ženu vidi sa drugim muškarcem. Koliko god da sam mislila da je to njihov dogovor na početku, sada ne mislim. Iskreno, ona i nije naišla na toliku osudu zadrugara, kao što sam ja u moje vreme boravka u Zadruzi, za mnogo manje stvari i dešavanja. Mislim da će se ona osvestiti tek kada izađe napolje. U ovoj priči samo Dejan ima moju podršku, rekla je ona za Pink.rs.

Na pitanje da li će ova veza uspeti, Aleksandra je kratko odgovorila:

- Možda, ali samo iz inata!

