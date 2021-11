POVRATAK DISKVALIFIKOVANOG U ZADRUGU? Nisu mu vratili PASOŠ, nije potpisao RASKID UGOVORA, a sada je u pregovorima sa PRODUKCIJOM

MC Damiro je po treći put diskvalifikovan iz "Zadruge" i samim tim podigao svoj dug produkciji na 150.000 evra.

Podsetimo, pevač je napustio prvu, ali i drugu sezonu "Zadruge" a sad i petu, a sinoć kada je napustio rijaliti ga je Aleksandar Bogunović Zverka video na rampi u Šimanovcima kada je trčao do najbliže pumpe.

Damir se sada oglasio te otkrio da ga je sukob sa Filipom Carem naveo da napusti takmičenje, te otkrio da će tužiti Cara jer ga je udario i to više puta, ali je rekao i da nije potpisao nikakav raskid ugovora, kao i da mu pasoš nije vraćen, te da je u pregovorila sa Velikom šeficom oko povratka u rijaliti:

- Video sam tekst gde Dalila kaže da smo sline, jedina slina je ona, jer je ostavila muža u rijalitiju, gleda samo sebe i kako da prosperira, dno dna, devojka ne gleda nikoga, a Dejan će se pomiriti sa svojom porodicom kad-tad, to ako Bog da, biće on dobro - počeo je Damir, pa se osvrnuo na svoj sukob sa Carem:

- On je mene već jednom udario i nije diskvalifikovan. Sada ovaj sukob, meni je pao mrak na oči, kamera to nije propratila ali on je mene udario ramenom u grudni koš i rekao mi "j**em ti maju i ćerku", tu sam pukao i otišao na kapiju. Detalje razgovora van kapije ne bih iznosio jer sam u pregovorima oko povratka. Ako sve bude okej, ja bih se vratio, jer ovo je bilo u afektu, nisam mogao više da izdržim da me maltretira i psuje mi najmilije - rekao je Damir

- Nisu mi još vratili pasoš, niti sam potpisao išta za raskid ugovora, postoji šansa da se vratim ako pregovori budu prošli dobro sa produkcijom - zaključio je MC Damiro.

