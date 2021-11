NJIH DVOJE SU KAO BABA I DEDA, NISAM LJUBOMORNA: Anđela i Mateja se pomirili, a Tara zapenila! Bivši joj zapušio USTA! (VIDEO)

Anđela Đuričić i Mateja Matijević dali su jedno drugom još jednu šansu i otkrili da li je došlo do pomirenja, a njegova bivša devojka, Tara Simov, nije mogla da iskontroliše sujetu i ljubomoru zbog njihove sreće i ljubavi.

Tara je govorila kako Mateju ne prepoznaje i da joj nije prijatno da ih gleda.

- Jeste, jer to više nije taj Mateja. Ali nije prijatno da gledam, još je Anđela tražila bračni krevet. Radi stvari olako ispred mene. Poslednji dan, dan i po dolazim sebi. Pričala sam da dok je bio u odnosu sa Sanjom da nisam ljubomorna, da bih bila da je neka devojka u kalupu njegove devojke. Ali oni su kao baba i deda, tu strasti i hemije nema. Nema na šta da budem ljubomorna. Ljubomoru bih isključila, ali boli. Proleću mi scene našeg odnosa, tu je sve pucalo. Ne bih možda da uporedim to sa našim odnosom. Svakako mi je teško, neću da cmizdrim, da plačem. Krivo mi je i neprijatno, boli me. Nisam ravnodušna prema njemu, ali mi se zgadio, ovo je totalno druga odnosa... Ova osoba i Mateja iz Zadruge 3 su dve neuporedive ličnosti. Sa mnom je pričao bebećim jezikom, plakao... Ja pratim svaki odnos, nelogično bi bilo da ne pratim i njihov. Ona i dalje ima one crte koje su mu smetale, samo ih prikriva - rekla je Tara.

- Meni je to smešno, kad me je pitala da nosimo duks zajedničke podrške. Mogu odmah da se odreknem toga, ništa me ne interesuje to. Jesam ja drugi Mateja, ovaj Mateja nije degenerik iz Zadruge 3, niti bi ikada bio sa njom. Prati šta ja radim, pomno prati... Završio sam tu temu. Ja sam joj po poslednji put rekao da ću joj pružiti neku ruku prijateljstva, jer sam bio prebesan na nju. Vuk dlaku menja, ćud nikada - dodao je Mateja.

