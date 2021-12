ŽELUDAC MI SE OKRENE KAD SE SETIM ŠTA MI JE URADILA! Dejan otkrio kako se Dalila ponaša, to vešto krije od kamera: Hoće da PRIČAMO

Dejan Dragojević odlučio da otkrije sve što mu je na duši i osvrne se na novonastale odnose sa bivšom ženom, Dalilom Mujić.

- Zdravo Dejane, kako si? - pitalo je Drvo.

- Uvek isto pitanje i uvek sličan odgovor. Ne znam posle svega. Vidim da želi da razgovara sa mnom, ali vidim i da gleda u Cara i da prati situaciju. Vidim da joj je te dobro, te nije, ali me sve to ne interesuje dok mi se ne probudi taj neki osećaj u grudima. Trenutno mi nije žao, vidim da je dobro, jaka je, zna ona kako treba da se ponaša u svakoj situaciji - odgovorio je Dragojević.

- Postoji li neki delić u tebi, koji se nada pomirenju nakon svega? - pitalo je Drvo.

- Ne, ne postoji. Možda samo izgleda da postoji jer smo pet godina bili zajedno. Desile su se razne situacije, rekao bih bolesne, tako da od toga nema ništa. Jedini delić zbog koga tapkam u mestu je to što mi je mnogo toga nejasno, da posle svega može to da uradi. Ne mogu da shvatim da može da peva, da me pogleda, da priča sa mnom. Kad malo bolje razmislim, nije ni ona sva svoja. Ubaci me u trip kao da ja nešto loše radim, a da ona ništa nije. Kada priđem nekoj devojci imam utisak kao da ja grešim, čujem razna dobacivanja. Uglavnom, situacije nisu baš normalne - govorio je Dejan i dodao:

- Vreme je najbolji pokazatelj svega, ali to izgubljeno vreme ne može da se nadoknati, pogotovu vreme koje sam ja prolazio dok je ona želela sebe da učini srećnom. Kad se setim sebe, odvatno sam se osećao. Kad pomislim na to želudac mi se okrene. Ovo vreme što dolazi, mislim da može da donese možda još veći ožiljak. Mislim da nije čista prema meni posle svega i da ne može tolika ljubav da preraste u mržnju. Sve uspomene mi se vrate, a neispavan sam. Vraća me sve, praznici, euforija koja dolazi pa me sve to vraća unazad. Ali se trudim da idem napred i da ne padam. Ne znam šta je dobro i šta nije, radim samo kako se osećam, a oni tumače kako njima odgovara. Meni je samo bitno da izađem čist, zdrav i normalan.

Kurir.rs/I.B.

