MAJA MARINKOVIĆ OGOLILA DUŠU NAKON RASKIDA SA CAREM Priznala koji PAKLENI PLAN sprema Filipu, pa žestoko oplela po Dalili i Dejanu

Maja Marinković je bila u Rajskom vrtu i otvoreno progovorila o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući! Priznala šta planira sa Filipom Carem, pa se osvrnula na odnos Dalile i Dejana Dragojević:

- Osećam sa njegove starane da nije iskren, svojim delima pokazuje drugačije. Ja sam u vezi bolesna, pale su odvratne reči, jutros je rekao da neće da ima komunikaciju ni sa kim, a sad čujem od Dalile da joj je izvinjavao. On nije načisto sa emocijama. Nema tu poverenja. Ja sam videla i čula kako se on ponaša i kada ja nisam tu. Probudi u meni neko ludilo. Mislim da su pale ozbiljne odvratne reči. Ja njega stavrno volim, ali mnoge stvari radi namerno. Za neke stvari nije realan. Volela bih da se ne svađamo i da se naš odnos unormali, ali velika je tenzija. Ne znam zaista. Možda je najbolje da se iskuliramo par dana. On je došao da vidi da li spavam, ali nisam mogla da slušam. Žao mi je što ljudima priređujem takve stvari. Žao mi je što sam takve reči rekla u tom ludilu, verujem da je i njemu. Verovatno da ćemo razgovarati, čula sam da je stavio neke ploče da ne uđem, ja da sam htela prošla bih kroz vrata. Mi smo tu, ali najbolje je da se iskuliramo par dana pa ćemo videti u kom smeru ide cela priča. Bolje je hladne glave razmisliti - pričala je Marinkovićeva.

- Naš problem je što smo mnogo temperamentni i mnogo se dobro poznajemo ali ja se ponesem onako šta muškarac budi u meni. Čemu potreba za tim da će on da legne u sredinu i to. Ništa neće postići samo problem. Ali da ga volim, volim ga. Ne bih radila te stvari da sam želela nešto drugo. Možda on mene prvo voli kao čoveka, pa sve ostalo - rekla je Maja.

- Svako normalan će da kaže da mi nismo jedno za drugo, ali ako postoji mogućnost da se uvrede koriguju... Ali opet sve ljudi rade da se on vrati Dalili, to je možda zanimljivije. Naš odnos je bolestan, ali postoje neki ljudi koji bacaju kocke. Dalila je jako perfidna. Radi neke stvari namerno, ali posle nekog vremena vidim da je bila upravo. Obostrano se provociraju. Ona ima pravo na to - rekla je Maja.

- Priča sa Dalilom i Dejanom je tek boleština. On bi sve pred sobom zgazio kada je ona u pitanju. On je jako lukav. On opet stavlja Dalilu ispred sebe, on bi se sad pomirio sa njom. I ona bi samo neće zbog naroda. Samo treba pustiti - zaključila je Maja.

