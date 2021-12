RASKINULI DALILA I DEJAN! Ponovo stavili tačku na odnos zbog Filipa Cara: Neću da trpim tvoj BEZOBRAZLUK! NE ZANIMAŠ ME! (VIDEO)

Dalila Dragojević je pobesnela što je Dejan Dragojević pružio ruku Filipu Caru i čestitao mu što se Maja Marinković i Dalila bore oko njega i mole ga za slikanje. Tom prilikom nazvao ih je ćurkama.

- Smeješ se tu, moliš ga, moliš za slikanje - govorio je Dejan.

- Uvek ću se smejati! Ti koristiš prilike da bi mene ponizio - odbrusila je Dalila.

- Samo sam gledao da vidim dokle ćeš. Idi, samo to i znaš - nastavio je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne zanimaš me - poručila je ona i zatvorila mu vrata pušionice.

- Sa mnom se zaj*bavati neće niko. Pušite k*rac svi - rekao je Dejan.

- Rekao sam ti da neću trpeti tvoj bezobrazluk, zamisli da sam ja stajao pored nekog, zamisli - nastavio je Dragojević kad je otvorio vrata.

- Zamislila sam, stajao si! - odgovorila je ona.

- Nemoj mi to porediti. Stvari koje radiš i imaš potvrdu ovih... - govorio je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti radiš loše stvari, pa prebacuješ na mene. Ne zanima me više, ne zanima - odgovorila je Dalila.

- Šta hoćeš onda? Lepo sam ti rekao, nemoj me provocirati! Ti na sve to, dođeš i izbegavaš me! I... - nastavio je Dejan.

- Šta i? Kreni od toga što te izbegavam. Kreni od svojih postupaka prvo. Umišljaš situacije, umišljaš i prebaciš ne mene situaciju, koja veze sa mnom nema - dodala je ona.

- Stojiš tu i neko te sprda - dodao je Dejan.

- Ti si svom čoveku pružio ruku. Ja sam svoje slikanje završila, doviđenja - poručila je ona

Kurir.rs/M.M.

