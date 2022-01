DEJAN NIJE NORMALAN, A DALILA JE GLUPAČA I UBIJA GA! Car zapenio kada je čuo za novi HAOS Dragojevića, a onda priznao za čim ŽALI

Filip Car nakon što se probudio saznao je za novi haos između Dalile i Dejana Dragojevića po njegovom povratku u Belu kuću.

- Kakav haos? On nije normalan skroz, ja sam to shvatio, a ona je glupača. Kad ja kažem da je ona kriva za sve, svi se čude, ne može ona biti sama, navikla je da joj neko titra, nezamislivo je da je ona bez njega. To su takvi igrači, ne treba s njima imati posla, nije to šala. Baš ga ubija - govorio je Car.

Posle toga, Car je ispričao Lazaru Čoliću Zoli i Marku Osmakčiću koliko mu je krivo na koji način je ostavio Dalilu.

- Što sam je na takav način ostavio? Kad je vidim ovako, kao neko jadno siroče nekad, napravi mi tako neku facu, sva se nešto pokunji. Postala je sva bledunjava, sva se pokunjila, obesila - govorio je Car o Dalili.

- Da te zagrli, pao bi kao kokoška - smejao se Osmankčić.

- Nisam ja više u tom fazonu - rekao je Car.

- Ma ona i da hoće da te iskoristi za to, ti pristani, kakve veze ima - nastavljao je Marko.

- Ne gledam ja to tako - izjavio je Filip.

