ŽIGNULO SRCE, PA UDARILO U PLEĆKU, NISAM MOGLA DA DIŠEM: Prva reakcija majke Aleks Nikolić o ćerkinoj vezi sa RAZVEDENIM Dejanom

Aleksandra Nikolić i sveže razvedeni Dejan Dragojević prešli su granicu prijateljstva i vrelim poljupcima u njegovom krevetu otpočeli strastvenu romansu posle žurke na kojoj su opasno flertovali jedno sa drugim.

foto: Printscreen

Slovenka Nikolić, Aleksandrina majka je u šoku zbog veze njene ćerke i Dejana Dragojevića, a na tu temu je rekla ovo.

- Šta da vam kažem, kada sam videla, odmah me je žignulo srce, pa udarilo u plećku, mislila sam da ću infarkt da doživim! Nisam mogla da dišem - u dahu priča Slovenka za Pink.rs i ističe da nije očekivala da će njena ćerka tako brzo stupiti u novi odnos.

foto: Printscreen/Zadruga

- Malo je požurila, ali šta ja da radim... Mogla je malo da sačeka, niko neće nikome da pobegne. Ona je moje dete, moram da je pravdam za bilo kakvu grešku. Ona to ne bi uradila da se nije zaljubila... Posesivna je i ljubomorna, ja to znam. Deki je počeo da flertuje tamo, vamo, znam da će to da joj smeta, ali nadam se da će sve biti kako treba.

Na pitanje da li joj se dopada novi zet, Slovenka kaže:

- Dejan je njen izbor, to je njena stvar. Ako ona smatra da je njena sreća Dejan, ja joj se neću mešati.

foto: Printscreen

(Kurir.rs/Pink)

