KONAČNO JE SKINUO POVEZ SA OČIJU, OPET JE ONAJ STARI! David presrećan zbog Dejanovog POLJUPCA sa Aleks, evo šta je poručio bratu!

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević danima su bili prisni, a tokom jutra nakon žurke pao je i prvi poljubac između njih.

O novoj ljubavnoj romansi bruje kako zadrugari, tako i gledaoci, a Dejan ima potpunu podršku svog starijeg brata Davida Dragojevića, koji ne krije koliko je ponosan što je Dejan konačno "onaj stari".

- Ma, ljubi ga brat, samo tako! Opustio se! Nasmejan je, vedar, igra, šali se, trenira, druži se sa devojkama, vole ga prijatelji - to je on, to je Dejan! Eto, pao i poljubac sa Aleks i neka je, ako mu prija neka se druže, ljube! Meni je bitno da je on konačno onaj Dejan bez poveza na očima - rekao je David za Pink.rs.

