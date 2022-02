POLJUBILI SMO SE, DOPADA MI SE BAŠ! Aleksandra prvi put otkrila da se SMUVALA sa Dejanom, evo šta će DALJE! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić je u Rajskom vrtu otkrila Drvetu mudrosti šta oseća o Dejanu Dragojeviću.

foto: Pritnscreen

- Jao, pa svašta se dešavalo na žurki. Dejan i ja smo se poljubili. On se meni dopada, jako je zanimljiv, lep je, duhovt, ali ne bih još da ulazim u vezu, jer smatram da on nije čist sa emocijama. On i ja se družimo - rekla je Aleks.

- Znam ja da on ne želi da uđe u vezu u rijaltiju, ali možda ću morati da ga pritisnem. Mi smo samo prijatelji - dodala je Aleks.

foto: Pritnscreen

- Naše druženje je prelepo, on je prezanimljiv dečko, predobar, pažljiv, nemam ružnu reč o njemu. Družićemo se mi - rekla je Aleks.

Kurir.rs/I.B.

