ALEKSANDRA IZGORELA OD LJUBOMORE! Nikolićeva pobesnela zbog izlaganja Sandre Rešić, a OVAJ ZADRUGAR ju je TEŠIO! (VIDEO)

Posle izlaganja Sandre Rešić Aleksandra Nikolić je dotrčala do Paba kako bi se požalila Lepom Mići na Sandrino izlaganje, i to kako samo Dejana spominje u radiju, a nju ne!

Mića je pokušavao da joj objasni Aleks da Dejan nikada ne bi bio sa Rešićkom!

- Uživaj, opusti se, rekao sam ti. Njemu skreni pažnju, ne njoj . On i ona su bili u nekoj prijateljskoj priči. Ona se njemu fizički ne sviđa, tačka i kraj. Da mu se sviđa, davno bi on nju j*bao. Nemaš nikav razlog da se ljutiš na njega. On je kriv za sve, on je doveo sebe u sve te situacije. Napolju mu reci: "Alo, dečko"! - rekao je Mića Aleksandri.

- Tvoje je da budeš dostojanstvena! Meni kaže Ša da neće biti sa mnom, ja kažem okej, ne jurim ga! Treba da gledaš sebe, i ne treba niko da te menja- dodala je Monika.

