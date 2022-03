DEJAN STAO NA CAREVU STRANU, MENSUR SAM PROTIV SVIH! Dragojević ŠOKIRAO podrškom Filipu zbog kog se RAZVEO od Dalile! (VIDEO)

U toku nominacijau Zadruzi desio se fizički obračun Mensura Ajdarpašića i Filipa Cara, nakon tog sukoba, voditelj dao je reč Dejanu Dragojeviću, kako bi prokomentarisao ovaj okršaj.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne podržavam ovo što je Mensur uradio. Kada je pušten snimak kada je Car rekao da ga niko ne razume, Mensur je rekao da ga on razume. Ovde je situacija, Mensur je ušao u obrtaje. Pokazuje pretnje spolja, to mu ne treba. meni se želudac prevrne kada neko na silu izaziva tuču. Kad kreneš da gađaš nekog, to je već ozbiljna stvar. Ovde je bila situacija gde je neko morao da iznese mišljenje o tebi. Ana se opet približila Filipu, onda ga je to zabolelo. Sudar kompleksa! Dokazaću da si udario milicu. Svako je ušao u obrtaje ovde u rijalitiju. Mi smo ovde svi podjednaki. Lomiti nekom lične stavri, mene bi to izludelo. Ne podržavam javno izazivanje na fizički kontakt. Kad dođu svi oči u oči, niko ništa. Kad uđe obezbeđenje, onda malo pojačaju. Ako ste već tako, ne izaivajte na fizički kontakt. Mnogi prete sa spoljnim svetom, šta će biti, nemam pojma - rekao je Dejan za konflikt Mensura i Cara.

- Upravo je dobio to što je hteo, da budu svi protiv njega. Ti si ispao neko ko proziva sve ovde - dodao je Mića.

foto: Printscreen/Pink

- Ja nikada nisam udario svoju devojku, a vi bi voleli da jesam. Neka me ljudi komentarišu, nemam problem sa tim. Meni on, mafijati neće! - rekao je Mensur.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem