ISPRIČALA SVE O NJENIM GOLIM SLIKAMA! Dalila iznela sav prljav veš iz prošlosti ove ZADRUGARKE! Raskrinkala je za sva vremena!

U Zadruzi su nominacije, a zadrugari odlučuju da li će u izolaciju poslati Anu Jovanović ili Mensura Ajdarpašića. Voditelj je reč dao Dalili Dragojević.

- Ana je došla kod mene kada se loše osećala. Pitala me što ljudi imaju loše komentare za nju. Ja sam je pitala šta se dešava u vezi sa Anđelom. Ona mi tada rekla da je to to. Ja joj kaže da ona svoju vezu prestavlja kao veliku ljubav, a nije. Ne može niko da me ubedi da ako ima strasti ne može da se sačuva od intime. Kod njh ne postoji emocija. Rekla mi je tu noć to. Rekla sam joj da se najbolje isticala kada je ušla u vezu sa Mensurom. Što se tiče njenih golim slika, ja ne znam odakle tom dečku takva ideja. I njega će zbog toga osudili. Što se tiče Filipa, njie trebala da mu doda flaster. I kada sam ja rekla za vaginu, on je rekao daće Bog. Tako da meni nije normalno to što radi, rekla sam da mene ne interesuje ništa. Od mene neće dobiti povratnu informaciju. Što se nje lično tiče, ima tu dozu pokvarenosti u sebi. Što se tiče Mensura, ima on komplekse, zapazila sam da kada mi bude loše osetim njegovu želju za pomoći, kao iz daljine da želi da mi pomogne ali to što ima u sebi ga sputava... U izolaciju šaljem Anu - pričala je Dalila.

- Slažem se sa jednim delom, u tom videu sam ja pričala iskreno, posavetovala me i pomoglo mi kada sam složila sve kockice. Što se tiče dela za Mensura, jeste on bio sa Milicom tada ali sam ja više bila u tom odnosu, tražila sam savet od nje... pričala je Ana.

