MILJANA I ZOLA U ŽESTOKOM KLINČU, ONA MU PREBACILA DENIZ! Nastao haos za crnim stolom, pljuštale PROVOKACIJE! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola žestoko su se sukobili za crnim stolom, a u sve su upleli i Deniz Dejm.

- Kad mi idu neke stvari, ja imam toliko samopouzdanja, da milsim da sam ne znam ko. Mislim da samopouzdanje zavisi od naših izbora i da nas nekada mogu poremetiti. Smatram da ako su nam izbori bili loši, sve pada, a ako nam sve ide dobro, sve nam raste. Navešću ja Dina, jer smatram da je on neko ko može dosta više da doprinese i da ima svojih kvaliteta - počeo je Zola.

- Možeš da pustiš druge da te oralno zadovoljavaju i da se smeješ i imitiraš sve - ubacila se Miljana.

- Ne znam što imaju ovakve osobe da se ubacuju. Osobe koje stalno u nekim odnosima ponavljaš: "Je l' me voliš?", neću da komentarišem. Blam me je to da pomenem. Te osobe moraju da znaju da im učešće od danas zavisi samo od mene - rekao je Zola.

- Ti si se proku**io od kako si uz Filipa Cara - dobacila je Miljana.

- Ni ti mi nisi Nenade jasan. Ne znam što si tražio razgovor, jer posle svakog razgovora, ona može da izvuče deblji kraj. Ne bi bilo dobro da upalim procente, jer neće biti dobro ni po tebe ni po nju. Navešću Dina - rekao je Zola.

- Pu**nje po izolacijama nikoga ne zanimaju - rekla je Miljana.

- Ne znam što te to toliko boli, imao sam i bolja pu**nja - rekao je Zola.

- Videli su ljudi sinoć kako ja umem - dobacila je Deniz.

