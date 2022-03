MINA RASKRINKALA PAROVE U ZADRUZI! Podržala Dalilu, pa OSUDILA Carevo ponašanje: Znam kako joj je bilo! (VIDEO)

Mina Vrbaški je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom Mudrosti o ljubavnim parovima u Beloj kući:

- Mislila sam da Dalila i Dejan imaju priču, bilo mi je krivo i žao Dejana, ali sada vidim da to nije to. Ja jesam bila isfrustrirana jer me je Dalila komentarisalia, ona nije loša osoba, ali je previše iskrena, a meni je njena iskrenost toliko smetala i zbog toga smo imali konflikt, i jako mi je krivo kada ju je Car vređao i pljuvao. Svašta se izdešavalo, ne želim da joj stajem na muku, a mislim da Aleks koristi Dejana samo. - komentarisala je Mina.

- Anđela i Mateja su mi super, ali bolje da imaju distancu dok ne srede sve. Viki i Marko su dno dna, on me je toliko razočarao. - dodala je Mina, pa je komentarisala Bebicu i Miljanu:

- Ma ona voli Zolu, mada i on nije čist, samo čekamo da pokaže to. Kada on ne bi bio tu, Miljana bi opet krenula ka Zoli, znamo svi šta je ona radila za Zolu - dodala je Mina.

- Drvo imam jednu tajnu, Milica je zadružila Sandru Rešić da prati svaki Mensurov korak kada ona nije tu. Meni je to Sandra rekla, jer je ona tražiila da je Sandra iztveštava. Milica ne veruje ništa Mensuru. - rekla je Mina.

