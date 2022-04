ZA MARIJU JE BILO KOJI ZET, SAMO DA NISAM JA! Zola progovorio o odnosu sa Kulićima, izneo nove LAŽI Miljaninog dečka!

U toku radio-emisija "Sprrrdnja", sa temom "životna priča", Stefan Karić ugostio je Lazara Čolića Zolu.

- Kad se desilo sve što se desilo, mene više ništa ne može iznenaditi. Ne znam šta treba da se desi nakon svega, da bi smo se mi iznenadili. Pretpostavljam da nas narod gleda sa nekom grozotom, meni je postalo sve to nekako normalno - počeo je Zola.

- Kako gledaš ti na celu situaciju Miljana - Bebica? - pitao je Karić.

- Ja sam rekao i sinoć, pa smo pričali. Ona u nekim stvarima jeste kriva za te neke laži koje je on izgovorio ovde, jer je htela da ga uzdigne. Ne možemo da kažemo da nije kriv, kad je on ćutao i potvrđivao to što je ona pričala. Kada je dolazilo do našeg razgovora, ona mi je svašta rekla. Ona plače i ponavlja: "da li je moguće da me lažeš? Hoću da znam ko si, nemoj da me lažeš". Ona je meni pričala da dođu u neki lokal, navodno njegov i on joj kaže jedi slobodno, ona jede i kaže:"Na gazdu", misleći na Nenada. Odu na Zlatibor, ona kaže da joj nije potrebno, rekla je da bi volela sat ili prsten, smuljali nešto i da će navodno poslati i posle nekoliko dana policija na vrata. Rekao mi je da je mnogo voli i da se ne kaje ni za šta. Pitala me je da li mislim da je on voli, ne mogu ja to da joj kažem. Ne znam kakvu korist on ima od ovoga. Mi smo ga pitali da nam kaže okvirno cifru koliko su trošili para, i on kao nebitno. Kaže Car pa reci je l' 20.000 evra, kaže on ma više. Mi dolazimo posle pola sata i Car ga pita da li je istina to, kaže on da je otprilike tako. Kaže Miljana:"Na šta?", on kao znaš ti na šta, Miljana dobila slom - pričao je Zola.

- Da li misliš da ih Marija podržava? - pitao je Karić.

- Videla je da leti oko nje...Pazi, za Mariju bilo ko, samo da nisam ja. Našli su neko razumevanje za tih par laži. Vidim da joj nije dobro, ja joj kažem da ne plače toliko zbog toga. Rekao sam joj da ne volim to kod nje što vređa...Rekao sam da bih voleo da odemo nas troje, ako može da nam omogući to i da pričamo o svemu otvoreno - rekao je Zola.

