OVAKO JE MARKO OSMAKČIĆ GOVORIO O PORODICI: Sve je bilo savršeno pa se pretvorilo u PAKAO zbog OCA! Terao nas je sve ovo da radimo

Rijaliti učesnik Marko Osmakčić izveden je danas iz "Zadruge" zbog smrtnog slučaja u porodici.

Naime, kako se saznaje, Markov otac Franjo izgubio je životnu bitku juče, 8. juna, a ovu vest za Pink je potvrdio zadrugarov najbolji prijatelj, Miloš.

Marko je inače bio jako vezan za svog oca, a nedavno je u "Zadruzi" pričao kako je Franjo radio tri posla, ali i da sa njim nije imao kontakt.

- Detinjstvo sam imao super, do sedme godine, savršeno. Moj otac radi po tri posla, išao je da zaradi kako je znao i umeo. Preselili smo se u jedno mesto, otac je kupio kuću i gurao nas je u sport. Radio sam tri sporta u isto vreme, fudbal, karate i malo tenis. Video sam da je pokušavao da nas gura. Otac je doživeo veliku traumu sa 20 godina, izgubio je sestru. On je sebi rekao na način kako se izdešavao taj skandal, da hoće da ima ili da ga ne bude. On je godinama radio, puno zarađivao i tražio da se čuje za njega i da stekne sportsku slavu. Ja kao kinac sam shvatio da on mene gura, uvek sam bio atletski građen, ali mi nije bilo jasno zašto sa tolikim forsiranjem. Bio sam četvri razred i osetio je šlifa za tenis, pa je mislio da ćemo obojica da se bavimo tenisom, jer ni od koga ne zavisiš. Meni i mom bratu se od savršenog detinjstva sve preokrenulo u pakao, zbog forsiranja sa očeve strane. Bio je takav program, škola, presvlačiš se u autu, jedeš i odmah na terene. Otac nas je vodio na tenis, pokupio je fore kako treneri rade i počeo je da sprovodi svoju metodu sa nama. Koliko god da mi je otac pružao ljubavi, a kad je ušao u teniski svet bio je fanatičan i sa strane je stavio očinsku ljubav - govorio je Marko.

- Dolaziš kući u 12, ustaje se u pola 7. Ja sam u najvažnijem dobu imao tempo spavanja, kao mi ovde u "Zadruzi". To jako utiče na živce, kao klincu. Kroz godine, pritisak i sve što sam proživljavao. Taj razvod, način kako je majka okrenula leđa, na neki poluizdajnički način. Majku sam drugačije doživljavao, sa 17 godine sam otišao od kuče i tog načina života, robovlastištvo... Pogotovo kad si u puberteru imaš upoznavanja sa devojčicama, nisam mogao da trpim. Ja sam sa 18, 19 godina, od celog pritiska pobegao i da li misliš da ću sam zapeti i fokusirati se ili će mi biti dosta crnčenja, gušenja i nemanja prilike za zadovoljstvo. Otišao sam od kuće, radio sve i svašta i bio sam dobar. Video sam kako mogu, imao sam izbor da idem krvničkim putem ili ću kao neko ko je godinama preživljao stiskanje, da idem laganijim putem i bržom lovom. Znao sam da budem favorit i namestim meč, meni je slađe. Znam kakve su mi bile želje, namestim meč, uzmem 5.000 evra. Znao sam sistem, da namestim i sebe. Ja sam samo preduhitrio sistem i radio sam sa par utakimca. Kako je novac dolazio, drugačije ga ceniš. Ja sam odlazio, kupovao garderobu, kako je dolazio, tako je i odlazio. Ja sam sam sebe dublje ukanalio - dodao je on.

- Majka je čula čime se bavim, sa ocem nisam imao kontakt. Godinu dana su bile prepirke, pa se vrati ljubav oca i sina, ali je sve bilo nameto i otac nije mogao da prihvati da se sve razdvojilo. Upoznao sam svoju najveću ljubav, devojka je bila 15 godina starija i počeo sam kod nje da živim. Moja devojka je uvek pomagala, imam dobar posao, starija i zrela. Imao sam povredu kolena, nisam mogao da igram, a ni da budem trener. Ja sam možda trebao neko pomoć, zahtevao, možda pričam o majci sada, a sve se shvatalo zdravo za gotovo. Mogao sam da budem puno kivniji na oca, ali sam video neke postupke prema ocu, koji su bili nenormalni i neshvatljivi. Veza u kojoj sam bio tri godine, možda je bila najveća ljubav, ona je imala 34 godine, a ja 19. Njoj je kucao biološki sat i rekao sam da ne mogu da budem iskreniji, a možda nisam trebao. Ja sam njoj rekao da u narednih pet do 10 godina ne planiram da imam decu. Ja sam njoj ugasio emociju i sve, a sve sam shvatio nakon raskida. Ta žena je možda mene volela ludo, nisam odlazio iz veze, možda bih nakon dve godine i imao dete, a ona se blokirala i sve se promenilo u našem odnosu. Nikad nisam prestao da budem sa njom, uvek me je zvala. Doživeo sam razočarenje sa njene strane, izadaja, sa majčine strane... Ona je bila kao princeza od mene tretirana, a kad bi ovde znali kako sam držao ženu kao kap vode na dlanu - govorio je Marko u "Zadruzi".

