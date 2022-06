MINA VRBAŠKI SE GUŠI U SUZAMA I DOZIVA MAJKU: Treba mi razgovor sa njom! Predala sam se, sve me ovo KOŠTALO (VIDEO)

Zadrugarima je prikazana rasprava Mateje Matijevića i Mine Vrbaški koja se desila nakon ovonedeljne žurke.

Reč je dobila Sandra Rešić koja je istakla da nijedan muškarac neće da pređe preko Minine prošlosti.

- Svi hoće Minu, ona je kvalitetna u vezi, ne gleda, ne vara, ali on preko njene prošlosti preći neće. Kada pričamo i količini momaka, rijaliti i ostalo. Ti nju kući nećeš dovesti, a ona se nada. Našao si način da raskineš Mensur nije razlog - rekla je Sandra.

- Ja hoću da probam da vidim da li mogu da se nosim sa svim tim, ali zato nema ni minimalnu grešku više - rekao je Matijević.

- Ti njoj ne veruješ da se promenila - rekao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Verujem da želi, ali nije se promenila. Ja je podržavam u tome i imam želju da budem sa njom napolju. Pored jednog odnosa u kom je meni bilo lepo, ona je meni slična toma, brutalno mi odgovara - rekao je Mateja.

- Ja sam rekla da ove godine ne razbijam i ne pravim lomove, mislim da će mi mama zameriti najviše to što plačem, sve me je ovo koštalo. Mi pričamo i sve, ima tu i sitnih stvari, tako je došlo, nemamo mi razgovore gde smo skriveni i sve. Prosto sam se predala... Mene muči sto i jedna stvar, prvi put imam vremena da razmišljam o svom životu. Treba mi mama, želim sa njom da pričam - ustala je Mina.

- Mina da li nadaš da ćeš biti sa njim napolju? - pitao je voditelj.

- Ne nadam se više me ništa ne zanima. Istrpeću svaki komentar i to je to - rekla je Mina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bio je pogrešan razlog za raskid - rekla je Sandra.

- Ma, znam da ni njemu nije lako - dobacila je uplakana Mina.

- Sve vreme dok je Mina plakala Zola i Mateja su se smejali - dobacio je voditelj.

- Ja se smejao zbog tvoje face, hoću da kažem da razumem Mateju. Ovaj razlog nije ogroman, a kažeš i da ti se sviđa i da je lepa, ti možeš da imaš samokontrolu sa njom da je ne ljubiš i ne vodiš ljubav, a kažeš da ćete napolju biti zajedno. Zašto? - pitao je Zola.

- Da je 5 meseci pred kraj ne bih izdržao, ali 20 dana pred kraj želim da vidim da li mogu da izdržim - rekao je Mateja.