ŠOK TVRDNJE MAJINE DRUGARICE: Zbog ovog su se razišli Pеcа i Marinkovićka, u sve upetljani njegovi POSLOVNI PARTNERI i KRIMOSI?!

Naime, biznismenu je starleta bila interesantna za zabavu, ali navodno nije imao ništa protiv ni da se neki poslovni partneri zabave s njom ako ona na to pristane, zbog čega je i nastala ogromna svađa. On je sve to u početku radio diskretno, kada su bili na nekim zabavama, proslavama, privatnim partijima. Pokušavao je da joj navodno ukaže na to da nju žele njegovi poslovni partneri i ortaci. Ona je to u početku shvatala kao komplimente i šalu, ali posle je uvidela čemu to vodi i kakve namere njen voljeni ima s njom.

- Maja je najboljoj drugarici Aleksandri Subotić otela skoro pa muža Pecu. Pričala sam joj da neće biti srećna jer se sreća ne gradi na temeljima tuđe nesreće, a ona se samo smejala. Govorila sam joj da taj Peca ne može da bude dobar ako je ostavio ženu i malog sina zbog zabave. Znala sam da će je iskoristiti i ostaviti kao list na vetru. Nije verovala i klela se u tu ljubav: "Peca mene voli ko boga. Ni dete ne voli ko mene. Mogu samo da nam pljunu pod prozor. Mi ćemo da imamo troje dece i biće lepa na mene. On je moja sudbina. Znam da će to da traje večno. Osećam da je dobra duša. Moja srodna osoba." Ja sam ćutala. Nisam htela da pričam ništa više jer sam videla da je Maja zaluđena i zaslepljena tim Raspopovićem. Bili su u Crnoj Gori, gde su u početku uživali, ali nakon nekog vremena Peci je počelo da pada interesovanje za Maju. Jednostavno, dobio je ono što je želeo, a to je jedna takva riba u krevetu. Šta dalje od toga muškarcu treba - počinje drugarica popularne starlete za dodatak Rijaliti, Srpskog telegrafa.

- Maja i Peca su stalno izlazili na skupe večere s njegovim tajkunima. Jedno veče u Budvi su izašli na večeru s nekim njegovim prijateljima koji se bave kriminalom. Nedajbože da ih vidite i znate ko su. Ode glava. Malo se popilo i jedan od njih je, prema Pecinoj reakciji, video da može slobodno da se šali s Majom. Rekao joj je da ima jahtu i da bi mogao da je provoza ako bude htela, a Peca je na to rekao: "Maja voli sve što je luksuzno, sigurno bi se rado provozala na tvojoj jahti. A možda bi i prenoćila da oseti i te čari, pa ujutru da se slika za Instagram. Maja voli opasne slike". Ova rečenica je u Maji izazvala bes i kada su ubrzo stigli u apartman, nastao je haos: "Ti si klošar koji hoće da me podvodi kriminalcima! Ološu jedan, nisam ti ja Aleksandra Subotić da trpim sve i svašta od tebe, a kad smo sami pridikuješ mi što sam pogledala u nekog i hoćeš da me čupaš za kosu i biješ. Idi u pi*du materinu, zavšili smo" - tvrdi izvor kome je zadrugarka do detalja ispričala šta se desilo i zbog čega je ta "velika" ljubav pukla kao čaša i razbila se u komade.

Ona nam priča i gde je Maja sada, a šta radi Peca: Maja je iste večeri spakovala prnje i napustila ga. On ni prstom nije makao da je spreči u tome. Jasno je da je hteo da je se reši. Jedino što mu je teško palo je to što sada njegovi krimosi neće moći da se poigraju s njom, a obećao im je. Ona je nakon toga došla kod Takija da joj vida rane. Plakala je danima. Nije mogla da shvati da je toliko nasamarena i izigrana. Bilo joj je žao jer je to sada njena sramota i blam. Ona će da nosi etiketu otimačice muževa do kraja života. Neće imati drugarice više zbog ovoga. Pecu boli uvo, on čeka da Maja pokupi ostatak stvari i ode zauvek. Čula sami da Aleksandra sada likuje zbog svega i da je srećna jer je Peca urnisao Maju i šutnuo je. Znala je ona da će tikva da pukne. Maju sam zvala i jedva da priča: ,,Ovo je za mene tragedija. Pecu sam gledala kao savršenstvo, a on je đubretar raspali, kao i svi s parama. Dabogda mu se ona stvar osušila, pa nikad više nemao žensku. Neću ime da mu čujem. On je mene uništio kao niko." Tako mi je ispričala. Nema nazad. Maja se oporavlja i šanse da će ući u šestu sezonu „Zadruge" su velike - završava izvor Rijalitija.

Peca je neiskreni matorac! Maja Marinković oglasila se nakon raskida i poručila da Peci neće dozoliti da preokrene priču u svoju korist. Ona nije mnogo polemisala o razlazu i nije pričala o njegovim pokušajima da je podvodi krimosima, ali okrivila je njega za sve. - Imam potrebu da se oglasim i kažem šta je istina u vezi mog i Pecinog odnosa. Najpre moram da kažem da to nije onako kako sam ja mislila, želela i bila sigurna da je iskren. Izašla sam iz tog odnosa jer se ipak oseti razlika u godinama i ima- mo drugačija interesovanja - rekla je Marinkovićeva.

