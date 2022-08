OTKRIVENO KO SU NOVI UČESNICI ZADRUGE 6: Jedan voli starije žene koje ga FINANSIRAJU, druži se sa Lazićem, a ONA je glumica! VIDEO

Šesta sezona rijaliti programa "Zadruga" uveliko se priprema, a neki od novih učesnika su potpisali ugovore i snimili profile.

Iako još uvek nisu poznati svi takmičari rijaliti programa, za mnoge stare učesnike se uveliko spekuliše.

Novi rijaliti učesnici koji će se od 9. septembra boriti za nagradu od 50.000 evra danas će snimiti svoje profile kojim će se predstaviti publici.

Stigla je i nova takmičarka Jovana Korbar i bavi se glumom.

Odmah za Jovanom stiglo i već poznato lice Zadruge 5 - Boža Džons.

- Volim starije žene, finansirala me jedna gospođa, vodila me na putovanja i kupovala mi skupocenu odeću. Družim se sa Darkom Lazićem, i ja vozim bez vozacke imam prekrsajne kazne - rekao je on.

Podsetimo, Miki Đuričić je pre tri dana zvanično potpisao ugovor sa produkcijom.

Jedan od novih učesnika je dečko kog mediji već znaju jer je učestvovao u jednom rijalitiju. U pitanju je Ivan Nešković, koji sudeći po fotkama na društvenim mrežama vreme provodi u teretani.

Drugi momak koji je privukao pažnju medija jeste Strahinja Trajkovski. On je po zanimanju tekstopisac koji je imao problema sa kockom, a učestvovao je u rijaliti programu Parovi 8.

Crnokosa lepotica koja je zasenila pripadnike sedme sile ispred zgrade Pinka zove se Anita Stanojlović. Anita ima 19 godina, dolazi iz Kruševca i po zanimanju šminkerka.

Pre njih se već predstavila grupa novih zadrugara, a iznenađenje je Ivan Marinković.

Među onima koji su odavno poznati publici, a koji će biti stari-novi učesnik Zadruge jeste Lepi Mića.

Jedan od takođe poznatih bivših zadrugara koji će se useliti ponovo na velelepno imanje jeste Nikola Grujić Gruja.

