LEGENDARNI BIVŠI KOŠARKAŠ ULAZI U ZADRUGU 6! ODMAH SE OGLASIO: Svašta se može desiti, pregovori su u toku!

Rijaliti "Zadruga 6" počinje u petak, a otkrivena su mnoga imena novih učesnika, a i starih zadrugara koji će se naći na imanju u Šimanovcima.

Međutim, ovo ime sigurno niste očekivali! Na imanje u Šimanovcima useliće se legendarni bivši košarkaš i trener Zoran Moka Slavnić.

foto: Dado Đilas

Moka nije krio da su pregovori u toku.

- Zatekli ste me pitanjem sada, ne znam šta da vam kažem. Može svašta da se desi do petka, do početka Zadruge, svašta se tu krčka, što kaže naš narod - govori Moka za Republiku i dodaje:

foto: Privatna arihva

- Ja sam dobro duhom, energičan sam, ali mi je dosadno malo, pa svašta može da se desi. Ne smem mnogo da pričam o tim stvarima, pregovori su u toku, ko zna, svašta se može desiti.

Kurir.rs/K.Đ/Republika

Bonus video:

00:15 Nives Celzijus pokazala lice bez šminke