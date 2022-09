MILJANA KULIĆ DONELA ODLUKU NAKON IVANOVIH UVREDA Evo šta će zabraniti Marinkoviću: Svaku priliku koristio je da bi me pljuvao!

Ivan Marinković se uselio u Belu kuću 9. septembra i odmah napravio haos. Osim žestokih svađa sa cimerima, Ivan je pometnju napravio i izjavama o Miljani Kulić, mami njegovog sina.

On je otkrio kako je protekao njihov susret u Nišu, kad je išao kod Kulića da upozna sina, a onda izjavio i da bi ga Miljana proganjala kad bi ušla u "Zadrugu 6".

Miljana se sada oglasila povodom Ivanovih tvrdnji.

- Super sam, sa Nenadom i Željkom sam u igraonici, bili smo na predstavi za decu Željkove generacije, kad se predstava završila, svratili smo do igraonice. Imam posledice, treba da jačam imunitet, dug je proces oporavka, nadam se da ću što pre da se oporavim - rekla je Miljana.

- Slušam šta Ivan priča i ne mogu da verujem. Priča gluposti da je sa mnom bio u pijanom stanju. Postoji veridba naša, da smo bili u vezi. Meni je najbitnije da imam Željka. Ali neću dati na sebe, dokazi postoje. Moguće da me nije voleo, da je zarad koristi bio sa mnom, a sad kad vratim vreme, ne sećam se ni da li sam ga ja volela, verovatno jesam jer sam bila u vezi sa njim. To što priča da bih ga ja proganjala, on mene ne interesuje, ja sam sa Nenadom. Ko je on u mom životu, ne zanima me. A najsmešnije mi je kad kaže da će da viđa Željka. To mu neću dozvoliti, imao je 4 godine da ga posećuje, došao je samo dva puta, kad se rodio Željko i ove godine. Ružno se postavio prema detetu -kaže Kulićeva i dodaje:

- Prvo, ja sam ga namolila da dođe, jer je Željko pitao gde mu je tata. Gore je po njega to. On nema nikakav osećaj za dete. Tijana je počela da se svađa sa njim, jer je mnogo vezana za njega, meni je bilo mnogo teško. Neću mu dozvoliti da viđa dete. Kad je imao prilike, on je sve iskoristio da bi pljuvao mene. Njega ne zanimaju ni Željko, ni Lena - istakla je Miljana.

- U suštini, inače se ne slažem sa Zolom, ali se slažem sa tim što je rekao za Ivana. Zola je podmuklo đubre, prikriveno zlo, a Ivan je transparentno. Kad bih morala da biram ko je lošiji, ne bih znala, tu su barabar. Zola je folirant zbog naroda, sve zbog naroda laže, izmišlja da sam ga zvala. A to je bilo otkad... Ja više cenim iskrenije ljude, mogu da kažem da su u istom rangu. Zola bi bio u istom rangu, kockari i alkoholičari ne mogu da budu dobri očevi, Ivanu je alkohol uništio emocije, oguglao je - zaključila je Kulićeva.

