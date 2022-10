PRAVILA MI JE PROBLEME U VEZI, ULETELA JE GOLA MARKU U KUPATILO: Stanija udarila na bivšu drugaricu, isplivali ŠOK detalji!

Stanija Dobrojević, rijaliti učesnica i starleta, progovorila je o svom bivšem momku Marku Markoviću i njenoj prijateljici Maji Marinković.

Naime, starleta je priznala, da joj je Marinkovićeva pravila probleme sa Markom:

- Ako ga Maja bude tukla, ja ga neću spasavati, pomoći ću joj. Da uđem tamo, zgazila bih ga ko mačku, ja ovog Marka kakav je sad ne poznajem. Maja mi je još u "Zadruzi 2" pravila probleme u vezi, gola je uletela Marku u kupatilo, ubacivala mi rovce za vezu, svi ti klipovi imaju na Jutjubu. Ne smem ni da kažem šta je on pre govorio za Marinkovićevu, tad je izgledala potpuno drugačije nego danas - tvrdi Stanija.

Dobrojićeva je priznala da bez obzira što je raskinula sa Markom, nije joj prijatno da gleda bivšeg u zagrljaju druge.

- Nije mi prijatno da ih gledam, kome bi bilo. On je znao odranije da ima prođu kod Maje, za njega je to dobro u rijalitiju. On je već pao u njenu senku, ima klip kad ponavlja za njom kao papagaj, kao što je bilo i sa mnom, nema većeg izazova za mene nego gledati bivšeg, ali se ponavlja scenario. On je bio sa mnom kao pod staklenim zvonom, nije morao da se suoči ni sa kakvom lošom situacijom. Ja sam njemu bila jedina duga ozbiljna veza, nikad od mene nije doživeo da flertujem s nekim, da ga prevarim. Sad je sam birao, videćemo šta će biti.

Stanija se osvrnula i na njegov ulazaka na velelepno imanje, te je otkrila da ga je odvezla da ga je odvezla do Šimanovaca, a da joj on prebacio što ga nije odvezla do rampe.

- Tako je. Čak mi je zamerio što prvo nisam htela da ga vozim skroz do rampe jer sam očekivala medije, koji bi mogli to drugačije da shvate. Nisam htela da mu pokvarim neku priču u startu jer su ga čuvali, niko nije znao do poslednjeg momenta da ulazi. On je bio u fazonu: "Je l' se ti mene stidiš?" Eto, na kraju ne znam ko treba da se stidi.

Na kraju je priznala, da joj je najteže palo, što je nije branio u rijlitiju.

- Marko i ja nismo bili rijaliti-priča, mi smo bili tri godine u vezi i živeli zajedno, voleli se, bili zaljubljeni. Naravno da je trebalo da me odbrani, mislim da sam to zaslužila. Imali smo planove da zajedno idemo u Ameriku, mislila sam da će ga raskid razdrmati, da će se pokrenuti i skontati neke stvari, ali on je izabrao "Zadrugu". Baka i deka su me zvali da me pitaju šta se dešava s njim. Ne pljujem ga i nikad neću, samo iznosim činjenice.

