"ZVAO ME JE I PLAKAO, KUKAO I MOLIO!" Miljan pobesneo zbog Aleksandrinig OPTUŽBI, pa izneo sav prljav veš Dragojevića! HAOS

Miljan Vračević je nakon optužbi Aleksandre Nikolić da je gleda drugim očima, otkrio da mu David Dragojević duguje novac, a onda izneo niz jezivih detalja.

Naime, Miljan je rešio da obelodani nepoznate detalje o braći Dragojević, pa je ispričao šta se dešavalo u noći kada je Dejan Dragojević tokom boravka u Zadruzi zbog Daliline afere sa Filipom Carem sebi razbio flašu o glavu, zbog čega je hitno prevezen u bolnicu.

foto: Pritnscreen

- Srpska Nova godina, ja ležim kući, zove me David, plače, kuka, s majkom dolazi, kaže "Dejan se isekao, 'ajde molim te ga nađi, jel kod tebe u bolnici?". Ja ga zaustavljam, ima snimak gde ja idem za Dejanom, sedam u kola, za kombijem... - počeo je priču Miljan.

- Da ja nisam to veče našao Dejana, i da Dejan to veče nije popričao sa Davidom, i da nije ostao u apartmanu, i da mu nisu sve izneli, on bi se vratio Dalili, ti bi i dalje trčala za Janjušem! Vi meni dugujete! - rekao je Miljan, a potom nastavio priču o dugovima braće Dragojević.

foto: Pritnscreen

- Nema Dejan ništa sa time, David mi duguje... Kada sam čekao Ša da ga prebijem, jer sam mislio da mi je nešto napravio, ti si bila u tom lokalu. Ja sam ušao ove godine u Zadrugu...Ja sa Davidom nisam pričao. David me zove, plače, kuka, moli...Koliko je moje, toliko ćete dati. Bio sam sluga i sirotinja, nikome dužan nisam. Reci da li si mi rekla sinoć: "Je l' ti i ja pričamo?". Rekla si mi aj lav ju madr - rekao je Miljan.

- Ko ovu dramu režira - dobacila je Aleks.

foto: Pritnscreen

- Dugujete mi pare, a pričate o mom životu. Ako ih je neko ovde ispoštovao, ja sam ih ispoštovao. Ovo je jadno i bolesno. Ne vrate, ja kažem, nema problema, kad vratite, vratite - rekao je Miljan.

- Miljane, da li misliš da je Aleksandru neko posavetovao da ti rasturi brak - pitala je Ivana.

- Da...Kada sam prolazio, javio sam. Saznajem da mi je dete bolesno, Miki zna. Rekao sam da ću da uđem, da obraz nema cenu. Rekao sam da ću ući po cenu da ga zamišljam. Ja neću nikoga etiketirati, evo deset meseci, pa ćemo se pokazati. Ja se tebi Miki izvinjavam što te nisam shvatio i kao druga 30 godina, što nisam poslušao kada si mi rekao: "Koji će ti ti smradovi?" - rekao je Vračević.

foto: Pritnscreen

- Mislim da nema potrebe da se mešaju stvari i ljudi iz spoljašnjeg sveta. Imam pravo da kažem da on ima čudno ponašanje - rekla je Aleks.

- Što si mu rekla aj lav ju madr - pitala je Ivana.

- Moja greška - rekla je Aleks.

- David mi je poslao poruku da sedi sa inspektorima. Ja ovo neću da halalim. Nikad mi dinara vratili nisu, da Bog da sve na lekove dao najmilijima ako lažem - rekao je Miljan.

- Ja Miljana poznajem od ranije, živeli smo kao komšije i znam kakav odnos ima sa ženom i ubeđen sam da ne gleda druge žene drugim očima - rekao je Ivan.

- Kada je htela da se uda za Janjuša, pitao je Mića da li bi se stvarno udala, rekla je da - rekao je Miljan.

- Ovaj čovek je mene zvao nakon "Zadruge 3" i pričao sa mnom dva sata. Prvo mi se javljao na Instagramu. Postoje emisije kada si me branio, pre Dejana, tada ga nisam ni poznavala. Kada sam izašla iz "Zadruge 3 ili 4", on je mene zvao i pričao sa mnom dva sata - rekla je Aleks.

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 Dalila Dragojević objavila snimak iz kreveta