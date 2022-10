"DA LI SE STIDIŠ ŠTO TE ŠAŠIĆKA NIJE UZBUĐIVALA?" Bojan bez blama odgovorio na pitanje o bivšoj ženi, a onda nastao MUK U ZADRUZI

Zadrugari su odgovarali na pitanja, a onda je ustao bivši muž Ivane Šašić Bojan Simić i šokirao odgovorom.

- Da li si primetila da Adam gleda Anđelu dok ste bili zajedno? - glasilo je pitanje.

- Nisam to videla, to nije tačno - odgovorila je.

- On priznao, a ti nisi primetila? - pitala je Ivana.

- Eto neka on kaže - dodala je Tamara.

- Nisam ja želeo da dajem povoda ni za šta, bio sam kao konj! To je bilo na početku kada smo ušli dok se nismo pomirili - rekao je Adam.

- Nisam to prometila. Jesam rekla jednom prilikom da sam sigurna da ja želim da budem sa njim, on bi bio sa mnom. To sam rekla pre nego što se pomirio sa Tamarom - dodala je Anđela.

Naredno pitanje bilo je za Bojana Simića.

- Da li te nije blam da te Šašićka nije uzbuđivala? - glasiolo je pitanje.

- Na početku je bilo lepo, ali kasnije je bilo drugačije, ne mogu da lažem. Mi već dve godine nismo zajedno. Nije me sramota ništa, samo sam istinu rekao - odgovorio je Bojan.

