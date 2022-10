"LAŽOV SAM, POGREŠILA SAM, NISAM HTELA DA UGROZIM SVOJU VEZU" Šok priznanje Aleks Nikolić, ipak je uradila ono što su svi mislili!

Zadrugari su imali priliku da vide snimak razgovora Milice Veselinović i Bilala Brajlovića, gde joj on priča da ona pravi budalu od njega i da ga je izdala.

Ovo se odnosilo na to što je Milica promenila priču da je Bilalu dala čokoladicu od Aleksandre Nikolić. Brajlović je Milici zamerio i optužio je da laže kako bi pokrila Aleks, a ona je počela da plače i rekla da je sama.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ispala sam budala, htela sam da spustim loptu sa nekim ko mi misli loše. Da, ja sam rekla Milici da pošalje to (čokoladicu). Ja sam pogrešila. Kad sam htela to da kažem, svi su skočili, iz straha i nemoći sam lagala. Lažov sam, pogrešila sam, nisam imala nameru da ugrozim svoju vezu. Moj momak me poznaje. Moja greška je što sam htela da šurujem sa osobom. Nema potrebe da napadate Milicu, ona je stala u moju zaštitu. Nisam imala nikakvu lošu nameru. Uplašila sam se, ishitreno sam reagovala. Htela sam da sklopim primirje, Bilal nije jedini. I čokoladica, i pivo, to je bilo da me ne bi vređao i mog dečka. Čak sam dve nedelje sa Majom spustila loptu - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zašto si lagala? - pitala je voditeljka.

- Imala sam pritisak, mislila sam da će ljudi to pretvoriti u "ljubavnu" čokoladicu. Osetila sam lošu nameru, zato sam se tako ponašala - pričala je Nikolićeva.

- Ovo da si rekla odmah, niko ti ništa ne bi rekao. Ja ti verujem, ali čemu napad na Miljana da je zaljubljen u tebe, Bilalu da nema decu jer te laže. Loš si čovek. Ovo si sad od reči do reči ponovila moje reči od sinoć, čula si od mene - skočio je Miki.

- Jesam loš čovek. Verujem da sam ostavila mnoge bez reči, ali kad se osetim ugroženo, radim i pričam loše stvari - dodala je Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

