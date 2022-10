DEJAN OTKRIO DA LI VERUJE ALEKS POSLE AFERE ČOKOLADICA Priznao da li se plaši da se Nikolićeva ne smuva sa Bilalom, isprozivao sve

Dejan Dragojević oglasio se i bez dlake na jeziku prokomentarisao sve aktuelne teme u koje je u tekućoj, šestoj sezoni "Zadruge" upletena njegova izabranica Aleksandra Nikolić.

Nakon raskrinkavanja tokom "Pitanja gledalaca" i "Gledanja snimaka", zadrugari su ubeđeni da je zauzeta Aleks bacila oko na Bilala Brajlovića, budući da mu je kupovala pivo u utorak na žurki, a potom preko Milice Veselinović tajno poslala čokoladicu. Dejan, s druge strane, tvrdi da je Aleks nasamarila svoje cimere u Beloj kući.

foto: Printscreen/Zadruga

- Idelano je odradila, nego ne sme da kaže jer će joj Maja uniptavati stvari, kao što je i rekla, a Aleks nije zdravstveno spremna za to... Dve muve i osam komaraca jednim udarcem. Ja bi prvi napio Jajoglavog Cikuzanta i gledao za 400 dinara kako se neko bori za kadar... Prva muva on, druga muva CC Maja, koja je natapirala kosu B vitaminom... I sve to po akcijskoj ceni od 400 dinara bez da uprlja ruke. Prvo moje pravilo jeste "prijatelje drži blizu, neprijatelje još bliže"! A komarci su one devojčice što jure za njim - kaže Dejan, koji smatra da je Bilalova seksualna orjentacija upitna.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne sekriam se za Jajoglavog, video sam snimke njega i Danijela "sexy car-a". Mislim da je više energije i emocija bilo na njihovm buđenju nego sva njegova muvanja i veza sa Anom Spasojević. Narode, opušteno, meni je veći problem Brendon nego Alien from Sarajevo... Da mu je dala još dva piva bila bi prva gej veza zvanična.

Dejan ne veruje u to da je čokoladica koju je Milica dala Bilalu poslata od strane njegove devojke Aleks.

- Nisu njih dve uhvaćene u laži, obe pričaju istinu, samo je bitan cilj. Može moj prijatelj baš sad da se pozove negde na moje ime, a ja za to da ni ne znam jer ima neki cilj, ali kad dođe do toga da se sazna, ja ću reci svoj deo istine... Ja mu nisam rekao da se pozove na mene i sve posledice nosi on, ja sam tu kolateralna šteta.

foto: Printscreen

Protiv Aleks se juče zvanično okrenuo i Uroš Ćertić, koji ju je sve do skoro branio. On je poručio da prestaje da brani Aleksandru, koju je javno optužio da ga dodiruje i pohotno gleda, a njenom dečku Dejanu je poručio da pogleda njen pasoš.

- Ćertić da me poštuje ne bi je potkradao i bacao joj stvari, svesno je hteo to da se sazna i da se oglasi, da može lakse da je napadne i vređa, jer po njegovim postupcima traži pažnju publike, a nema je u tolikoj meri koju hoće. Za to mu je najbolja karika Aleks, pa je sve radio da bi ga ona napušila, a on rekao svoje pravo mišljenje... Dva sata pre toga je imao delimično OK izlaganje, zašto baš da verujemo u ovo loše - upitao se Dejan.

foto: Pritnscreen

On je takođe bez dlake na jeziku prokomentarisao i Miljana Vračevića, koji je optužio Dejanovog brata Davida da mu duguje novac, a takođe se okrenuo protiv Aleks.

- Miljan je fanatik rijaliti učesnika, čovek koji je promašio vrata... Rekao je da ima novca da živi 100 godina, da ne radi ništa, ali mu je obraz i čast mnogo veće od onoga što voli, pa je promašio vrata... Trebalo je svaki dan da bude u poseti, a ne u pušionici. Ostaviš samu ženu i decu kojima je u ovim trenucima potreban otac, muška ruka, pomoć, motivator... Oni se sami bore za život dok on se bori protiv Aleksandre, Davida i mene... Predstavljaju sebe junacima, sami sebi dali odlikovanja za očinstva, bračne živote, a ni na jednom polju ih nema osim u pušionici, jer su ispušili. Objasnite mi ovo - "Zadruga 3", ja diskavalifikovan, momka nit znam, nit čuo za njega, dolazi u Šimanovce da me traži, ja tad bio u svađi sa Davidom... Ko sam ja tebi, zašto me tražiš, što bi mi pomogao? Fan rijalitija! On nema ništa, udao se i glumi kabadahiju, a ustvari.. Niti je Sarajlija niti je Beograđanin, poziva se na dva grada bivše Juge da bi mogao da funcioniše sa obe strane, bude neka sredina i tako da živi... Ako si šmeker, zašto prebacuješ da si nekog isečenog tražio? Zar to nije pomoć ugroženom koja se ni ne spominje, dobro delo... Ali mu se nisam zahvalio jer znam da je loš čovek - poručio je Dejan.

