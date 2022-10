ALEKS SE RASPALA U SUZAMA ZBOG DEJANA! Nikolićeva GRCA od plača, uplašila se Dragojevićeve reakcije: "Kako njemu OVO IZGLEDA?!"

Aleksandra Nikolić doživela je emotivni brodolom nakon razgovora sa Milicom Veselinović i saznanja da joj niko ne veruje.

Setila se Dejana Dragojevića i uplašila kako to njemu može da izgleda u spoljnjem svetu, te je u strahu da ne pomisli da će opet biti izdaje od strane voljene osobe.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni ovo nije rijaliti. Ja imam napolju nekoga ko me čeka. Meni ovo nije rijaliti, neću ovo. Mene niko ne razume, ja imam nekoga ko me čeka - plakala je Aleksandra.

- Stani, čeka te, okej. Spusti loptu i smiri se, sada si povređena... Prekini bre - govorio je Bojan Simić.

foto: Printscreen/Zadruga

Ti znaš, on zna. Sve će proći, nisi prvi put ovde - dodao je Bojan.

- Jaka sam, mogu da izdržim, sve mogu. Ali neću neko ko me čeka da gleda i sluša ovo! Kraj i tačka! Meni ovo nije rijaliti - urlala je Aleks.

- Da li si njega prevarila? Nisi! Nema potrebe za ovim - nastavio je Bojan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne razumeš, on je neko ko je povređen, ja ne znam šta može da mu padne na pamet, kako nešto može da mu izgleda! To je osoba koja je mene učinila boljom osobom, vratila mi veru u samu sebe... Mogu misliti kako njemu ovo od kuće izgleda... - govorila je Aleks.

- Ako za godinu dana tebe nije upoznao onda je*i ga. Ne bi te on podržao da nema poverenja u tebe. Nije on mali, bio je ovde, zna kako sve funkcioniše - dodao je Bojan.

- Ne tripuj, Aleks, on nema veze sa ovim - dodao je Zvezdan.

- Možda ovo nešto može da izazove u njegovoj glavi - urlala je.

- Ma to je beningno! I da si dala čokoladicu, šta sad? Nemoj da za*ebavaš sada! Nije on mali. On je preživeo rijaliti, zna kako stvari stoje - nastavio je Zvezdan.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:12 Dara Bubamara kao barbika